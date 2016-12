In de voormalige discotheek VAT 69 aan de Nieuwestad in Leeuwarden wordt een restaurant gevestigd. Wat, wie, hoe en waarom wilde Sybe Osinga, de eigenaar van het pand nog niet vertellen. Osinga is blij dat er weer activiteit is in zijn panden, die door zijn zoon worden geëxploiteerd. Eerder werd de kelder van ’t VAT al verhuurd aan een horecaondernemer.