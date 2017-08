(tekst: FrieslandCampina)

FrieslandCampina vereenvoudigt organisatie

16 augustus 2017

Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft het voornemen de organisatie te vereenvoudigen in vier nieuw te vormen wereldwijde business groups: Consumer Dairy, Specialised Nutrition, Ingredients en Basic Dairy. De vereenvoudigde structuur stelt FrieslandCampina in staat slagvaardiger in te spelen op marktontwikkelingen en beter te innoveren op de strategische prioriteiten. Het doel van de nieuwe structuur is om de onderneming zowel operationeel als commercieel verder te verbeteren en zo duurzaam meer waarde voor de leden-melkveehouders te realiseren. De nieuwe organisatie zal vanaf 1 januari 2018 operationeel zijn.

De nieuwe business group FrieslandCampina Consumer Dairy wordt samengesteld uit de huidige consumentgerichte business groups FrieslandCampina Europe, Middle East & Africa, FrieslandCampina Asia en de consumentgerichte activiteiten van FrieslandCampina Cheese, Butter & Milkpowder. De nieuwe business group FrieslandCampina Specialised Nutrition richt zich op speciale voeding, zoals kinder-, sport- en ouderenvoeding vanwege het toenemende belang van deze hoogwaardige markten voor FrieslandCampina. Twee business groups richten zich op de business-to-business-markt: FrieslandCampina Ingredients met de productie en verkoop van ingrediënten en FrieslandCampina Basic Dairy met de productie en verkoop van standaardproducten als kaas, boter en melkpoeder voor de voedingsmiddelenindustrie en de retail. Deze laatste business group wordt tevens verantwoordelijk voor het optimaliseren van de melkverwerking.

Roelof Joosten, ceo Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Met onze strategie route2020 richten we ons op betere voeding voor consumenten, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. Om succesvol te blijven moeten we sneller inspelen op veranderingen in de consumentenvraag en klantbehoeften en ontwikkelingen in de samenleving. Dat kunnen we realiseren door grotere zelfstandigheid van de business groups met snellere besluitvorming. Met de vereenvoudiging van de organisatie en gerichte innovaties investeren we in het verder versterken van onze merken op het gebied van speciale voeding, melk en overige zuiveldranken, yoghurt, kwark, kaas en ingrediënten.”

Executive leadership team

Met de vereenvoudiging van de organisatie wordt per 1 januari 2018 eveneens de aansturing van de onderneming aangepast door het verkleinen van de executive board en het aanstellen van een executive leadership team. De executive board zal bestaan uit de chief executive officer en de chief financial officer. Het executive leadership team zal bestaan uit de twee leden van de executive board, de presidents van de vier nieuw te vormen business groups en de president van FrieslandCampina China. Voorts zal een aantal corporate functies zoals Human Resources, Research & Development en Corporate Supply Chain deel uitmaken van het executive leadership team.

