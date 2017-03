Volgens Dorpsbelang Reduzum is er wel degelijk belangstelling voor nieuwbouw in de dorpen. Eerder kreeg Dorpsbelang te horen dat hiervoor geen belangstelling is. Uit een enquête blijkt het tegendeel. Hieruit bleek ook grote onrust bij ouderen in Reduzum over hun toekomst. De ouderen zijn bang dat zij naar Leeuwarden moeten verhuizen.

Tijdens het praathuis georganiseerd door de Leeuwarder FNP in de Friesche Club stelde Otto van der Meulen, voorzitter Dorpsbelang Reduzum, de woonproblematiek in zijn dorp gistermiddag aan de orde. Hij vond het maar vreemd dat de Leeuwarder wethouders Diks (PAL/GroenLinks), Deinum (PvdA) en Van der Molen (CDA) de woonbehoefte ontkenden, nadat de FNP hierover eind vorig jaar vragen had gesteld.

Van der Meulen concludeert uit zijn onderzoek nu iets anders. Negentien personen hebben belangstelling voor een bouwkavel. Vijf zouden meteen willen bouwen. Van der Meulen toonde zijn bezorgdheid over de ouderen. Aan de stamtafel werd verondersteld dat de dorpen buiten beeld raken. Woningcorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden zouden er niet meer willen investeren. De focus op het stadhuis is gericht op Leeuwarden en nog een beetje op Grou en Stiens, aldus de aanwezigen.

Dorpsbelang Reduzum mag opnieuw een enquête laten uitvoeren. Dit gebeurt door een extern bureau. Voordeel: de gemeente en Elkien moeten zich verre houden van de organisatie van de enquête. Van der Meulen had nog een advies: andere dorpsbelangen zouden de woonbehoeftes in hun dorp ook moeten laten onderzoeken.