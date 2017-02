(tekst: Facebook Geldgeweld)

Gisteren werd ik een aantal uren lang geïnterviewd door filmende documentairemakers. Ze zullen ook proberen in de rechtszaal te mogen filmen.

Leeuwarden is volgend jaar de Culturele Hoofdstad van Europa, en de oude gevangenis is een culturele hotspot aan het worden. Misschien kunnen we samen een begin maken aan een historisch feit namelijk het in werking zetten van een wet die ons contant geld, ons digitaal geld en ons fiatgeld vastlegt. Samen staan we sterker in de aanpak om ons geld te beschermen en de wetteloosheid die ten voordele van de banken overeind gehouden word te doorbreken. Jürgens Redczus