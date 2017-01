(tekst: persbericht)

Recordaantal kinderen op filmfestival kinderrechten

Op donderdag 26 januari bezoeken ruim 1700 kinderen en hun begeleiders van 16 verschillende basisscholen uit Leeuwarden de achtste editie van het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen in Tivoli. Dat is een recordaantal. Nog nooit gingen er zoveel kinderen tussen de 8 en 12 jaar met hun groep naar dit bijzondere filmfestival dat in het teken staat van de Kinderrechten. De films die in Tivoli draaien, haken in op het recht van kinderen op bescherming tegen geweld, het recht op een familie, onderwijs en gezondheidszorg.

Steeds meer locaties in Noord-Nederland

Dit festival, dat ooit in Drachten begon, is inmiddels een event voor heel Noord-Nederland. Deze achtste editie wordt gehouden op 14 andere locaties, niet alleen in Noord-Nederland, maar voor het eerst ook in Tiel. Doel van het festival is om kinderen bewust te maken van het bestaan van kinderrechten en ze een kijkje te geven in het leven van andere kinderen wereldwijd. Het festival vindt dit jaar naast Leeuwarden en Tiel ook plaats in Assen, Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal, Groningen, Drachten, Steenwijk, Klazienaveen, Edam, Volendam, Hoorn, Noordwolde. Totaal nemen meer dan 8000 kinderen deel.

Rechten van het kind

Dit festival wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten van het kind. De kinderen hebben hierover in hun klas van te voren al gesproken of doen dat na het bioscoopbezoek. Daarnaast kunnen scholen lesbrieven en gastlessen bij Unicef aanvragen. “De vertoonde films hebben allemaal een relatie met kinderrechten. Op deze manier proberen de Soroptimisten de bewustwording van de kinderen te vergroten. “Er zijn nog zo veel kinderen overal ter wereld voor wie kinderrechten niet vanzelfsprekend zijn”, vertelt de voorzitter van het filmfestival Marjolein Fagel. Soroptimisten zijn werkende vrouwen die hun kennis bundelen. Hun aandacht is gericht op het verbeteren van de rechten van vrouwen en kinderen. Zeker nu, met alle beelden van vluchtelingen uit Syrië en Irak, is het thema ‘kinderrechten’ actueel. Na vijf jaar oorlog zijn kinderen de dupe. Ze zijn verstoken van onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg. Maar ook in Nederland zijn er kinderen die niet de kans krijgen om kind te zijn. Zij dreigen ten onder te gaan aan problemen, zorgen en negatieve ervaringen.

Rainbow en Boskampi’s

Op het programma staan twee films: Rainbow (India 2015) en de Boskampi’s (2015). De film Rainbow won prijzen op het Berlin Internationaal Festival en is voor groep 7 en 8, terwijl de film de Boskampi’s voor groep 5 en 6 is geprogrammeerd. Deze film won op het Cinekid-festival meerdere prijzen. Rainbow is een hartverwarmende roadmovie over de odyssee van de tienjarige Pari en haar kleine, blinde broertje Chotu door de stoffige binnenlanden van India. Pari heeft haar broertje beloofd dat hij op zijn negende verjaardag niet meer blind zal zijn. Maar geld voor een operatie is er niet. Dus gaan de kinderen op een kleurrijk avontuur en ondernemen ze een reis naar hun idool, die ze vast en zeker zal willen helpen. Het wordt een reis vol bijzondere ontmoetingen. De Boskampi’s is een komedie over een jongetje dat gepest wordt en daarom besluit zijn imago op te krikken door te zeggen dat hij bij een maffiafamilie hoort. Deze film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Marjon Hoffman.

Soroptimist International

Soroptimist International is een wereldwijde organisatie van werkende vrouwen, die maatschappelijke doelen nastreeft. Het Soroptimisme richt zich vooral op verbetering van de positie van vrouwen en kinderen. Er zijn wereldwijd (internationaal) 80.000 leden, verdeeld over 126 landen. Alle aan dit festival meewerkende clubs zijn onderdeel van deze organisatie.

Kijk voor meer informatie over de deelnemende bioscopen, de films en de sponsoren op de website van het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen: www.sffk.nl .