Dames, gefeliciteerd. Een in Engeland gehouden onderzoekje heeft uitgewezen dat de meeste vrouwen vinden dat hun echtgenoot of vriend een betere kok is dan zij zelf. Na eeuwen is de rolverdeling gewisseld en staan mannen vaker en beter in de pannen te roeren dan hun vrouwen. Waarschijnlijk zijn de populaire kookprogramma’s op de televisie hiervan de oorzaak aldus de onderzoekers. Maar wat ook de oorzaak is, jullie zijn verlost van de dagelijkse sleur van aardappelen, groenten en vlees en op zaterdag macaroni. En ik moet me al sterk vergissen dat het geen goed voorbereide actie geweest is. De meeste kookprogramma’s worden volgens mij door vrouwen geregisseerd. En de mannen zijn er met open ogen ingestonken. Zo en nu moet ik een toetje voor mijn familie maken.

Benodigdheden:

2 stelen citroengras (sereh)

5 centimeter gemberwortel

250 gram suiker

5 deciliter water

1 vanillestokje

600 gram rabarber

Bereidingswijze:

Kneus de stelen citroengras en snijd ze daarna in stukken. Snijd de gemberwortel in plakjes. Doe het water in een pan met de gember en het citroengras. Snijd het vanillestokje open. Schraap de zaadjes eruit. Doe de zaadjes en het stokje in de pan. voeg de suiker toe en breng alles aan de kook. Laat het 5 minuten doorkoken en neem de pan daarna van het vuur. Laat het een half uurtje staan. Snijd ondertussen de rabarberstelen in stukjes van 2 centimeter. Giet de siroop door een zeef in een pan. Voeg de rabarber toe. Kook de rabarber in de siroop tot de stukjes bijna uit elkaar vallen. Schep bolletjes vanille ijs in kommetjes en lepel de warme rabarbersaus erover.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma