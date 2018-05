Recreatiegebied de Groene Ster is zonder festivals een paradijsje op aarde, maar met festivals niet voor de kioskhouder. Die moet dit jaar met vier festivals maar zien hoe hij aan de centen komt, de festivals willen niet dat hij open is. De gemeente Leeuwarden steunt de festivals en dat mag gerust opmerkelijk worden genoemd, de kioskhouder pacht de kiosk en onderhoudt het toiletgebouw. Bedenk dat een tweede toiletgebouw in het gebied de gemeente geld kost. Geen raadslid maakt zich druk over deze rare gang van zaken en dat staat in schril contrast met de ophef rond de Zuivelhoeve in de Kleine Kerkstraat. De ondernemer in kwestie kreeg een waarschuwing wegens venten op straat want dat mag niet. Jarenlang staat de beste man illegaal spullen op straat te verkopen, krijgt ie een waarschuwing en zucht Twitter onder de reacties. Raadsleden buitelen over elkaar heeft om hun afschuw te ventileren en verwijzen de ondernemer naar wethouder Friso Douwstra van economische zaken. Die weet precies waarover het gaat, als raadslid hielp hij op zaterdagen weleens een familielid en verkocht hij zelf spullen op straat. Met zoveel boter op je hoofd dat de Zuivelhoeve die niet weet te slijten kun je maar beter de vlucht voorwaarts maken: ondernemers in de Kleine Kerkstraat mogen met een plan voor straatverkoop komen.

In de Groene Ster probeert een ondernemer langs legale weg een boterham te verdienen zodat hij de pacht kan betalen, mag dat niet van de gemeente Leeuwarden. Kern van het probleem aldaar is dat de inkomsten van de kioskhouder niet de inkomsten van de festivalorganisaties zijn. Bij de eerste editie van Welcome to the Village was er geen probleem, de kiosk zat naast het festivalterrein. Vervolgens schoof het festival een stukje op en tot vorig jaar werd de kioskhouder netjes financieel gecompenseerd door de organisatie. De eerste edities van Psy-Fi ook geen probleem, de kiosk kon gewoon open zijn. Vorig jaar een hoop gedoe, festivals wilden niet dat de kiosk open zou zijn wegens het weglekken van inkomsten, maar wilden ook niet compenseren. De ondernemer mocht de schade bij de gemeente in rekening brengen, die ging vervolgens ook moeilijk doen: pas onlangs is het laatste deel gekort betaald. Om nog meer gedoe dit jaar te vermijden had de kioskhouder met zijn boekhouder recentelijk een gesprek met een tweetal ambtenaren. Het hoofd evenementen, een voormalige gemeentesecretaris van een opgeheven buurgemeente, en nog iemand. Naar ik heb begrepen dreigden de ambtenaren met gedwongen sluiting wanneer de ondernemer niet “vrijwillig” gesloten zou willen zijn. De festivals willen niet dat hij open is en de gemeente daarom ook niet. Ruimhartige vergoeding van het verlies aan inkomen was niet aan de orde.

Kennelijk worden er verschillende partijen in de Groene Ster erg zenuwachtig dat een ondernemer op onfatsoenlijke wijze onder druk gezet moet worden. Vorig jaar konden we na afloop van Welcome to the Village in de Leeuwarder Courant lezen dat het festival met tegenvallende inkomsten kampte. Lange tijd mocht dit paradepaardje van Culturele Hoofdstad meer dan de rest, het moet in toenemende mate aan strengere regels voldoen. Minder muziek in de kleine uurtjes, minder inkomsten uit bierverkoop. Kwestie van tijd dat dit festival commercieel niet meer uit kan in het gebied. Later deze maand Promised Land, voor de kioskhouder allesbehalve het beloofde land, het lijkt mij dat de raadsleden zich hier maar eens druk over moeten maken. Ambtenaren die een ondernemer dreigen met van alles en nog wat kan echt niet.