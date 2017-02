(tekst: persbericht)

Beste mensen.

Op 14 februari jl. hebben we vroeg in de ochtend het volgende voorstel aan het College van B&W van de gemeente Leeuwarden doen toekomen:

Continuering van de begrazing in de Groene Ster, Nylân en Westeinde door DE GROENE OASE van stadschaapsherder Dhr. Sam Westra, waarbij de kudde op de huidige locatie gestationeerd blijft. Dhr. Westra komt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 in loondienst bij de gemeente Leeuwarden. Dhr. Westra blijft wel eigenaar van de schaapskudde. Hiermee kies je dan voor een structurele oplossing voor de langere termijn, waarbij een duidelijke positionering en de mogelijkheid tot opvolging, gezien de leeftijd van Dhr. Westra, wordt meegenomen.

Het aanbieden van een begrazingscontract op andere locatie(s) in de gemeente Leeuwarden aan De Wylde Weide uit Tjalleberd met een maximale duur van 4 jaar gezien de richtlijnen rond de huidige aanbestedingsprocedure van de gemeente Leeuwarden.

Volgens ons zou de gemeente Leeuwarden door ons volgende voorstel in grote lijnen over te nemen al op heel korte termijn een overgangssituatie kunnen creëren waar alle partijen voldoende recht wordt gedaan. Hiermee kon je volgens ons verdere juridisering en onnodige (schijn) procedures voorkomen. Alle partijen zijn er dan samen op een heel constructieve wijze uitgekomen. En je spreekt hier mee een duidelijke visie uit over het in de nabije toekomst te voeren beleid rond de begrazing door schaapskuddes in de gemeente Leeuwarden. De gezamenlijke kosten voor het inzetten van beide kuddes zou op jaarbasis rond de €100.000 uitkomen.

Gistermiddag 14 februari ontving Sam Westra via de mail de reactie van het college van B&W, waarbij de gemeente de wens uitsprak de opdracht nog te gunnen. Zij deelde verder Sam Westra mee dat de opdracht niet aan de Groene Oase, maar aan de Wylde Weide voorlopig gegund wordt.

We zijn zeer teleurgesteld in het door het college van B&W genomen besluit om nog te gunnen. Zelfs het vonnis van de voorzieningenrechter liet die ruimte om er van af te wijken. Tijdens het Kort Geding van 1 februari werd al snel duidelijk dat de aanbesteding zich niet alleen leende voor een ‘levende have’, voor een diervriendelijke benadering, maar ook niet voor de kleine ‘zelfstandige’ man / vrouw. De menselijke maat was ver te zoeken. We ontvingen gisteren 14 februari nog een mail van Lutz Jacobi, die dat helemaal onderschreef: “Heb vandaag nog weer gesproken met de staatssecretaris om in vredesnaam te stoppen met aanbesteden van de gescheperde kuddes. Zij zijn cultuurhistorisch erfgoed !! Waarom nemen we de herder niet in dienst (via bijvoorbeeld een stichting) , zodat we van dat aanbesteden afkomen.”

“Na het genomen besluit liet wethouder In een interview met Omrop Fryslân ons het volgende weten: “bij een aanbestedingsbesluit worden alle spelregels van te voren gemaakt. Handtekeningen hebben geen invloed op de procedure.” Hiermee geeft hij nog een belangrijke reden om helemaal van die vermaledijde aanbestedingsprocedure af te stappen.

Toch is het goed om even bij de onderbouwing van de aanbesteding stil te staan en bij DE GROENE oASE naar de argumentatie bij wens 3 : Communicatie te kijken. “De wijze waarop gecommuniceerd wordt met omwonenden en passanten is beperkt. Er wordt helemaal niet gebruik gemaakt van sociale media.”

De eerste zin is echt klinkklare onzin. Ik wijs daarvoor op het volgende dat ik al in het bijgesloten artikel “De kwestie rond Sam en zijn schaapskudde vraagt een integere overheid” vermeldde:

“De meeste herders en / of eigenaren van kuddes hokken in de wintermaanden hun schapen op. Bij Sam is dat niet het geval en kunnen wij het hele jaar door van zijn schapen genieten, die in de Groene Ster worden bijgevoerd en verder verzorgd. Een deel van zijn kudde gaat hooguit een paar in weken in Westeinde of Nylân te logeren, omdat daar ook het nodige te begrazen valt.” En: “Sam en de beide dames vervullen een belangrijke sociale functie in de Groene Ster. Ze horen er helemaal bij. Ze zijn altijd wel in voor een praatje of om de vele wandelaars wat bij te praten rond het hele schaapskuddegebeuren.”

De laatste zin rond het gebruik van sociale media klopt wel. Sam heeft niet veel met sociale media. Hij ontmoet zijn vrienden, omwonenden en passanten liever dagelijks in het veld of in de kroeg naast zijn huis. Sam heeft niets met die vele vrienden, die men in het echt nog nooit heeft gezien.

Bij het besluit staat het college van B&W op geen enkele wijze stil bij de willekeur en het slordige en onzorgvuldige handelen vanuit de gemeente , waarmee de goed functionerende stadsschaapherder Sam Westra de afgelopen tijd werd geconfronteerd en nu mogelijk het kind van de rekening dreigt te wordt

In datzelfde interview van Omrop Fryslân gaf de wethouder aan dat hij op korte termijn met ons rond de tafel wilde gaan zitten. Vanochtend hebben we aangegeven dat we daar en het liefst dan vandaag toe bereid waren. Daarna hebben wij niets meer vernomen. Daar willen wij nu niet meer op wachten.

Wij laten U nu het volgende weten:

Wij houden onverkort vast aan het door ons op 14 februari gedane voorstel aan het college van B&W. De gemeenteraad van Leeuwarden is nu aan zet en zal gezien de lopende procedures genoodzaakt zijn om deze kwestie bij de eerstvolgende vergadering van 27 februari a.s. op de agenda te zetten. We hebben er veel vertrouwen in dat zij dit voorgenomen besluit van het College van B&W zullen verwerpen. Wij gaan er vanuit, dat zij wel veel waarde hechten aan een standvastige overheid, een overheid, die ergens voor staat en moed, lef en compassie durft te tonen als het ergens om gaat, als het er toe doet. En dat is iets wat we de afgelopen weken enorm gemist hebben bij dit huidige College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden.

We komen nu in een beslissende fase. Wij zullen er dan bij zijn op maandagavond 27 februari met de vele sympathisanten die ùs Sam en zijn kudde een warm hart toedragen. Zet die datum dus goed in je agenda, mensen.

We verzamelen ons dan rond 19.00 uur bij het Raadhuisplein, waar u dan eerst over de laatste ontwikkelingen wordt bijgepraat. Tot dan.

Het actiecomité “Pro-Sam en zijn kudde”

Ben van Remmerden, actie-coördinator