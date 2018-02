De Friezen yn it Dútske Noard-Fryslân hawwe op 21 febrewaris op harren eigen wize Sint Piter fierd. [...]

DE JOUWER – Wy belibje dizze wike de kâldste dagen fan de hiele winter. Foaral tongersdei is it glûp [...]

Hayo Apotheker is mei yngong fan 28 maart 2018 de nije foarsitter fan de ried fan tafersjoch fan de [...]

Kin pake of beppe de koade fan de klûsdoar fine? Yn de kroookjefakânsje organisearret Museumfederati [...]

Yn Oldekerk yn Grinslân is op in plomfeehâlderij fûgelgryp fan it besmetlike type H5 fêststeld. Om d [...]