(tekst: PvdD)

PvdD vindt boorplannen zuivel ontoelaatbaar

De Partij voor de Dieren vindt de plannen voor ultradiepe geothermie door Friesland Campina ontoelaatbaar. De risico’s van boren en fracking zijn volgens de partij te groot.

Op het gebied van ultradiepe geothermie zijn veel zorgen over problemen die kunnen ontstaan bij het boren op grote diepte, waarbij fracking bijna altijd nodig is. In Fryslân willen A-ware in Heerenveen en Friesland Campina in Leeuwarden van deze techniek gebruik gaan maken voor het winnen van stoom. In Leeuwarden betekent dit dat er op meer dan 5 kilometer diepte in de bebouwde omgeving moet worden geboord en gefrackt. Op die diepte is nog nooit in Nederland geboord.

Eind vorig jaar boog de provincie zich over het boringverzoek van Friesland Campina. Daarbij werden veel bezwaren genoemd, zoals het ontbreken van kennis op het gebied van fracking, de actieve aardgasvelden in het gebied en financiële risico’s. Maar desondanks werd tóch een positief advies gegeven.

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten weten waarom er niet voor is gekozen het voorzorgsprincipe te hanteren en de risico’s van boren en fracking als ontoelaatbaar te bestempelen.

(tekst: PAL/GroenLinks)

Onderwerp: Gasloos wonen en geothermie

De fractie van PAL GroenLinks maakt zich grote zorgen over de gasloze toekomst van Leeuwarden. Gasloos wonen is de toekomst, onafhankelijk van in ieder geval gas uit Groningen. PAL GroenLinks is van mening dat gasloos wonen de norm zou moeten zijn voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 februari 2018 is een artikel opgenomen over de ontwikkeling van een aardwarmtenet (“Tijd gaat dringen voor geothermie”). In het artikel staat dat uiterlijk volgend jaar moet worden gestart met een boring aan de westkant van de stad om de toegekende SDE+-subsidie te kunnen benutten. Het organiseren van de afzet blijft achter doordat potentiele afnemers van duurzame warmte uiteindelijk kiezen voor aardgas. Onder andere bij de verbouwing van het Aegon-gebouw (400 appartementen) en de renovatie van 278 flats langs de Pieter Stuyvesantweg is gekozen voor gasketels.

Scherp zijn op kansen

Laat de gemeente geen kansen liggen, moet de gemeente niet scherp zijn op de kansen die er nu liggen met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van geothermie. En het zou toch wel heel erg jammer zijn dat we die aan ons voorbij laten gaan. Let op: de tijd gaat dringen voor geothermie.

Vragen aan college

Fractievoorzitter Evert Stellingwerf heeft namens PAL GroenLinks daarom de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

Hoe groot acht u de kans dat op tijd voldoende warmte-afzet kan worden gegarandeerd voor de realisatie van een warmtenet aan de westkant van Leeuwarden?

Welke rol speelt de gemeente bij het organiseren van afzet voor duurzame warmte?

Welke mogelijkheden zijn er om gemeentelijk vastgoed aan te sluiten op een warmtenet?

Is het college het eens met PAL GroenLinks dat gasloos wonen de norm zou moeten zijn voor nieuwbouw- en renovatieprojecten?

Bent u bereid om over dit uitgangspunt intentie-afspraken vast te leggen met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars?

Beeld: olie- en gaskaart Nederland