(tekst: PvdA)

PvdA wil meer Wmo-geld naar Leeuwarden

Het geld voor maatschappelijke hulp moet anders verdeeld worden, zei PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi tijdens een werkbezoek aan Wijkteam Zuidwest. Sommige gemeenten houden Wmo-middelen over, andere hebben juist tekorten. Zoals Leeuwarden. Het geld moet daarheen waar het nodig is.’

Leeuwarden liep enkele jaren geleden voorop met de ontwikkeling van de wijkteams. Vanuit hele land kwamen bestuurders kijken hoe hier maatschappelijke hulp opnieuw werd ingericht. Inmiddels stuiten de Leeuwarder wijkteams op de grenzen van hun succes.

Wachtlijsten wegwerken

‘We zijn ambitieus’, zegt Nynke Andringa van Wijkteam Zuidwest. ‘Onze stad telt 9000 huishoudens met een minimum inkomen. Wij hebben de problemen heel goed in beeld en weten precies welke hulp nodig is. Maar we beschikken simpelweg over te weinig middelen en dus mensen om iedereen op tijd te helpen. Gevolg: wachtlijsten.’

Lutz Jacobi weet wel een oplossing. ‘Andere gemeenten houden veel geld over op de Wmo en in Leeuwarden is te weinig. We moeten het geld daar inzetten, waar het nodig is! Het moet eerlijker verdeeld worden.’ Haar collega-Tweede Kamerlid Keklik Yücel valt haar bij. ‘Dit nemen we mee naar Den Haag. Er moet een nieuwe verdeelsleutel komen.’

Gezellige smeltkroes

Ook bij Jimmy’s aan de Nieuweburen, dat het gezelschap daarna bezoekt, zijn zorgen over geld. Jimmy’s biedt jongeren een plek om te werken aan ideeën en dromen. Het is een gezellige smeltkroes. ‘Ik ben moslim en heb hier contact met een jongen die homo is’, zegt een van de jongeren. ‘Ik had nooit gedacht dat dat zou kunnen. Maar bij Jimmy’s raken we onze vooroordelen kwijt. We kijken naar wie je bent.’

Ontmoeting is daarbij belangrijk. De jongeren van 12 tot 27 jaar zijn samen bezig met cultuur, sport, maar ook met serieuze zaken, zoals huiswerk. ‘Deze plek heeft een grote preventieve werking’, zegt Ernst Jansen van welzijnsorganisatie Wellzo. ‘Maar helaas is zoiets niet in cijfers uit te drukken. We weten immers niet wat er niet gebeurt.’

Boodschap voor Den Haag

Of de jongeren nog een boodschap voor de Tweede Kamer hebben, wil Lutz Jacobi weten. ‘We zijn wel eens bang dat Jimmy’s wordt wegbezuinigd’, zegt Florian met een licht Duist accent. ‘Dat zou jammer zijn, want dit is een plek waar mensen met allerlei achtergronden wel met elkaar in gesprek gaan. Dat wil de politiek toch?’ Wij in ieder geval wel, zegt Jacobi. ‘We knopen het dubbel en dwars in onze oren.’