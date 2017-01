(tekst: PvdA)

PvdA wil scherpere criteria voor aanleg snel internet: lagere aansluitkosten, meer aansluitingen

LEEUWARDEN – De PvdA is van mening dat de provincie bij het verstrekken van een lening voor de aanleg van snel internet scherpe criteria moet stellen. Provinciale Staten besluiten vandaag over het voorstel om met een zogenoemde achtergestelde lening de glasvezelkabel in de Friese buitengebieden eindelijk de grond in te krijgen. Fractievoorzitter Remco van Maurik is van mening dat deze aanpak kans van slagen heeft, maar vindt wel dat er bij de aanbesteding kritisch gekeken moeten worden naar onder andere de hoogte van de aansluitkosten, het aantal aan te sluiten huizen en het betrekken van lokale initiatieven.

95% aansluiten

“Wij willen zoveel mogelijk huishoudens, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk aansluiten op snel internet”, benadrukt Van Maurik. “Daarom willen we dat de aansluitkosten van 17,50 euro per maand naar 15 euro gaan.” Verder wil de PvdA dat de ambitie voor het aantal aansluitingen omhoog wordt bijgesteld. Op dit moment is het streven om 90 procent van de ‘witte’ buitengebieden aan te sluiten. De PvdA wil dat dit minimaal 95 procent wordt. Tevens vraagt Van Maurik de provincie om bij de aanbesteding uit te spreken dat bedrijven die ook in de minder afgelegen ‘grijze’ gebieden het internet willen opwaarderen de voorkeur genieten.

Eerlijke aanleg

Bij de aanleg en exploitatie van het netwerk moet eerlijk handelen volgens de PvdA voorop staan. Dat betekent volgens Van Maurik dat er bij de aanleg goed gekeken moet worden naar de behandeling van de werknemers. “Werknemers mogen nooit de dupe worden van schijnconstructies. Daarom willen we dat de provincie controleert op een rechtmatige toepassing van de cao en de wetgeving.” Ook wil hij dat lokale initiatieven, die vaak al jaren met de aanleg van glasvezel bezig zijn, niet opzij worden geschoven. “De PvdA wil dat de lening alleen wordt verstrekt aan een bedrijf dat aantoonbaar contact heeft met lokale initiatieven en met hen gaat samenwerken.”

Verkoop netwerk

Met het oog op de toekomst wil de PvdA dat de provincie het heft in eigen handen houdt. “Als de exploitant van het netwerk onverhoopt failliet gaat of het netwerk wil verkopen, vinden wij dat de provincie het recht van eerste koop moet hebben”, aldus Van Maurik. Hij benadrukt daarbij dat de inwoners van Fryslân recht hebben op zekerheid. “Het duurt al veel te lang voordat de kabel eindelijk de grond in gaat, we moeten daarom onzekerheden zoveel mogelijk uitsluiten.”