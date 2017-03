De Partij van de Arbeid is in Leeuwarden weggevaagd. De PvdA is in het rode bolwerk teruggezakt van de eerste naar de zevende positie. Zelfs de PVV haalde in Leeuwarden meer zetels dan de PvdA. Voor de PvdA is deze uitkomst een historische schok. PvdA-wethouder Andries Ekhart, noemt in de Leeuwarder Courant het enorme verlies van zijn partij een drama. Maar naar de oorzaak is volgens hem geen onderzoek nodig.

In Leeuwarden is volgens de laatste prognoses de VVD de grootste partij geworden. De partij voert momenteel beperkt oppositie in de Leeuwarder raad. D66, eveneens in de oppositie, is nu in Leeuwarden de tweede partij. Vooral D66 heeft zich in de afgelopen periode gekeerd tegen het Leeuwarder coalitiebeleid. PAL/Groen/Links profiteert van het frisse geluid van partijleider Jesse Klaver en staat nu op nummer drie. De partijen SP, CDA en PVV volgen hierna. De PvdA, de grootste partij in de Leeuwarder gemeenteraad en beleidsbepaler in de Friese Hoofdstad, kreeg slechts 10 procent van de uitgebrachte stemmen.

Ook in de rest van Friesland is de PvdA haar machtspositie kwijtgeraakt. Eerder gebeurde dit al tijdens de provinciale verkiezingen. Toen werd het CDA de grootste en verspeelde de PvdA door onhandige coalitieonderhandelingen en gedoe rond de kandidaat-lijsttrekkers posities in het provinciale bestuur. Ook in de gemeenten Smallingerland en Heerenveen bungelt de PvdA op plaats zeven in de laagste regionen.