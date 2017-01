(tekst: PvdA)

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden

Betreft: over aanbesteding van de begrazing bij de Groene Ster door een schaapskudde

Leeuwarden, zondag 15 januari 2017

Naar aanleiding van de gevolgen van de nieuwe aanbesteding van de begrazing door een schaapskudde en de daaromtrent ontstane maatschappelijke vragen heeft de PvdA fractie de volgende vragen aan het College

– Kan het College een feitenrelaas geven van de keuze voor een aanbesteding, de communicatie met de huidige pachter en welke voorwaarden het college heeft gesteld aan de nieuwe herder?

– Welke keuzevrijheid heeft het college bij aanbesteding of voortzetting van een lopend contract?

– Welk juridisch kader, welk afwegingskader en welke richtlijnen zijn er voor de aanbesteding van de begrazing?

– Op welke manier hebben financiële argumenten de doorslag gegeven voor de aanbesteding en de keuze voor de nieuwe herder?

– De huidige stadsherder heeft 15 jaar de begrazing verzorgd. Is overwogen om te kiezen voor voortzetting van het lopende pachtcontract? Zo nee , waarom niet?

– Op welke criteria heeft het College gekozen voor de desbetreffende nieuwe pachter? Op welke manier heeft het college daarbij rekening gehouden met het feit dat dit ook gaat om levende have, in dit geval schapen die een nieuw onderdak moeten hebben?

– Heeft het college de consequentie van de mogelijke slacht van een substantieel deel van de huidige kudde door de aanbestedingsprocedure voorzien ? Ziet het college mogelijkheden om dit te voorkomen?

– Is het gezien het structurele karakter van de begrazing als beheermaatregel wel logisch om steeds opnieuw aan te besteden?

– is het gegeven het karakter van het beheer met levende have en het feit dat begrazing een structurele beheersmaatregel is wel voor de hand liggend om deze vorm van beheer periodiek aan te besteden ?

– Er is een petitie gestart om de huidige kudde en de stadsherder te behouden. Op welke manier kan het College nog rekening houden met het verzoek van de ondertekenaars?

Namens de PvdA fractie Leeuwarden

Klaas Zwart en Tamara Bok