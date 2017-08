(tekst: PvdA Leeuwarden)

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders , zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het reglement van orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Onderwerp : Gebruik Groene Ster in de zomerperiode.

Leeuwarden, 28 augustus 2017.

Geacht College,

Ook deze zomerperiode hebben veel bezoekers kunnen genieten van drie muziek- en theaterfestivals die in het Groene Ster gebied zijn georganiseerd. Deze festivals vergroten de internationale aantrekkingskracht van stad en regio. De PvdA fractie onderschrijft het grote belang van deze festivals daarom zowel in cultureel als in economisch opzicht.

Om deze evenementen te kunnen organiseren is het noodzakelijk delen van de Groene Ster in de zomerperiode af te sluiten. Voor bewoners die graag recreëren in de Groene Ster is het gebied gedurende deze periode niet of slechts ten dele toegankelijk. Op meerdere momenten is er door deze gebruikers, onder anderen in de media, aandacht gevraagd voor de duur en de omvang van de afsluiting van het gebied in verband met de festivals.

Er worden perioden van circa 7 weken van afsluiting in de media genoemd. De PvdA fractie wil graag van het College vernemen of de genoemde periode van afsluiting van het gebied correct is en of het College mogelijkheden ziet om op basis van de nu al enige jaren opgedane ervaring te komen tot inperking van de omvang van het af te sluiten gebied en de periode van ontoegankelijkheid voor bewoners/recreanten. Het gaat dan in het bijzonder om het inkorten van de periode van op- en afbouw.

De PvdA fractie heeft de volgende vragen:

Zijn de in de media genoemde perioden van afsluiting (genoemd wordt onder anderen een periode van 38 dagen) van de Groene Ster correct ? Zo nee, wat is de feitelijke periode van afsluiting ten gevolge van de drie evenementen?

Ziet het College, op basis van de opgedane praktijkervaring met deze festivals, mogelijkheden om zowel de periode van afsluiting als de omvang van het voor overige gebruikers ontoegankelijke gebied in te perken? Zo ja, is het College voornemens om het beperken in tijd en omvang van de afsluiting in het overleg met de festivalorganisatoren mee te nemen?

Namens de PvdA fractie Leeuwarden,

Klaas Zwart.