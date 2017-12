(tekst: ingezonden)

PvdA-politiek blijkt schijnconstructie

PvdA-partijleider Lodewijk Asscher verdedigt kamerlid William Moorlag. Voormalig Alescon-directeur Moorlag heeft zich volgens Asscher niet gedragen als een werkgever die zichzelf wilde verrijken. Akkoord. Maar Moorlag heeft zich wel gedragen als een werkgever die zijn 400 arbeidsbeperkte werknemers wilde verarmen! Integere politiek blijkt ineens een schijnconstructie. Deze casus ontmaskert. Deze rechtszaak toont politieke schijnheiligheid. De heer Moorlag oogt mij alledaags beslist als een aimabel mens, maar als PvdA’er wantrouw ik zijn sociale gezicht. Als het erop aankomt in sociaal precaire situaties verschuilt de politicus zich corrupt achter juridische werkelijkheden. Dit is een corruptie van de ziel. Daarom zijn mensen zo boos op politici. Mensen voelen wat waar is. In hun hart.

Sauwerd, Gustaaf Rutgers, auteur Mystiek Geluk

Gustaaf Rutgers

Berkenlaan 25

9771 AW Sauwerd

Ook interessant: Moorlag, Ekhart en de sociale werkvoorziening – Cultuurschok in Leeuwarden?