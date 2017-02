(tekst: PvdA)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

————————————————————————————————————————————-

Onderwerp: inburgeringcursus en rapportage Algemene Rekenkamer.

Leeuwarden, 31 januari 2017

Voor de Partij van de Arbeid is meedoen, toegang tot de arbeidsmarkt, bestaanszekerheid voor al onze inwoners en een solidaire samenleving van groot belang. In de Volkskrant van vrijdag 27 januari wordt door oud-minister Vogelaar genoemd dat met de huidige aanpak inburgeraars niet gauw werk zullen vinden en jarenlang op de bijstand zullen zijn aangewezen. Zij haalt het rapport van de Algemene Rekenkamer aan en die windt er geen doekjes om: de inburgering is een puinhoop.

Niet de gemeenten zijn meer verantwoordelijk, maar iedere inburgeraar is zelf verantwoordelijk om zijn/haar inburgering te regelen. Dat zelf regelen en verantwoordelijkheid nemen is voor velen die nieuw in ons land, met zijn vele regels en regeltjes, arriveren en de Nederlandse taal nog machtig moeten worden, te hoog gegrepen. Het lukt (te) velen niet om in het woud van aanbieders de valide aanbieder te vinden met een kwalitatief goede inburgeringscursus.

De lening die daarvoor wordt verkregen wordt bij slagen (binnen 3 jaar) kwijtgescholden.

De Algemene Rekenkamer constateert echter dat dit voor deze mensen een haast onmogelijke opgave is en dat velen met een schuld komen te zitten en nog steeds geen inburgeringsdiploma hebben.

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen

– Hoe is inburgering in Leeuwarden geregeld? Welk beleid en verordeningen zijn van toepassing?

– Welke leerpunten haalt het College uit het rapport van de Algemene Rekenkamer?

– Welke opstelling /rol heeft de gemeente volgens het college nu? En is dit de optimale rol voor een goede werkwijze en resultaat voor de inburgeraars zelf en de Leeuwarder gemeenschap?

– Hoeveel inburgeraars zijn er in Leeuwarden? Wat zijn de slagingspercentages in Leeuwarden?

– Welke aanbieders zijn er? Hoe komen mensen aan de betrouwbare aanbieders?

– Wordt dit ook vanuit Sociale wijkteams of de wijkconnectiepunten ondersteund (met toeleiding naar cursussen)?

– Op welke manier kunnen in Leeuwarden de inburgeraars die in hun traject zijn gestrand weer op de been geholpen worden?

– Is bekend hoeveel en welke personen daardoor in de schulden zijn geraakt omdat het diploma niet binnen de gestelde 3 jaar is gehaald? Zijn deze personen in beeld?

– Zijn er daardoor personen in de schuldsanering geraakt?

– Ziet de gemeente mogelijkheden om nieuwe inburgeraars – door aanbieders dan wel vrijwilligersorganisaties – met raad en daad bij te staan en te begeleiden naar valide cursussen en om op die wijze het slagingspercentage naar 100% te brengen?

– Wil het college in G32 en VNG verband hiervoor aandacht vragen?

Wij zien de antwoorden op bovenstaande vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Alvast dank!

Namens de fractie van de PvdA Leeuwarden

Tamara Bok en Wietse Martens