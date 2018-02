(tekst: PvdA)

PvdA roept Sietske Poepjes op te bemiddelen bij Omrop Fryslân

LEEUWARDEN – De PvdA vraagt gedeputeerde Sietske Poepjes of zij namens de provincie Fryslân wil bemiddelen bij de interne conflicten bij Omrop Fryslân. Statenleden Remco van Maurik en Douwe Hoogland opperen dit idee in schriftelijke vragen die zij stellen aan Poepjes. Ze benadrukken: “Het rommelt al geruime tijd op de werkvloer bij Omrop Fryslân. Wij vinden het naar en vervelend dat het zo gaat. Vooral omdat wij weten dat de medewerkers van Omrop Fryslân zich met hart en ziel inzetten voor de Friese journalistiek.” De PvdA maakt zich vooral zorgen over het werkklimaat. “Een gebrek aan vertrouwen in de leiding en een onprettige werksfeer dragen niet bij aan het maken van kwaliteitsprogramma’s en -berichtgeving.”

Negatieve invloed

Van Maurik en Hoogland willen van gedeputeerde Poepjes weten welke informatie zij heeft over de conflictsituaties en reprimandes die de directie van Omrop Fryslân naar verluid uitdeelt. Ook vragen ze naar de mening van Poepjes over de manier van handelen van de directie. “Is er volgens u sprake van een negatieve invloed op het aanbod of de kwaliteit van het Friestalige media-aanbod?”, vragen de Statenleden. De PvdA hoopt dat de gedeputeerde zich wil inspannen om samen met medewerkers, ondernemingsraad en de directie tot een oplossing te komen. De PvdA is zich daarbij bewust van het feit dat niet iedere Omrop-werknemer zich herkent in de kritiek op de leiding en zich vrij zegt te voelen om te denken wat hij of zij vindt.

Subsidie

Vorige week besloot de rechter dat een medewerker van Omrop Fryslân onterecht is ontslagen vanwege kritiek op de leiding. Over de ontslagvergoeding van 95.000 euro bruto, vraagt de PvdA of dit bedrag ten koste gaat van het subsidiegeld dat de provincie Fryslân aan Omrop Fryslân geeft. “Wij verwachten dat Poepjes ons kan verzekeren dat dit bedrag niet betaald wordt van het belastinggeld dat wij als provincie geven voor Friestalige programma’s en journalistiek.” De provincie Fryslân geeft jaarlijks ruim 655.000 euro aan Omrop Fryslân.

