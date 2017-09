(Tekst: Henk Nijboer – PvdA)

Het eigen risico stijgt de komende jaren. Stijgt, u leest het goed, volgend jaar naar verluid zelfs naar 400 euro. Ondanks de belofte van CDA en ChristenUnie dat het eigen risico met tenminste 100 euro zou dalen. En de VVD en D66 spraken ook niet van een stijging.

Vlak voor het reces stemden 74 van de 150 Kamerleden ervoor om het eigen risico volgend jaar te verlagen. De formerende partijen hielden dat voorstel met de kleinst mogelijke meerderheid tegen en verklaarden het eigen risico controversieel.

Het eigen risico is bij wet gekoppeld aan de zorguitgaven. Die wet mag van de nieuwe coalitie nu niet worden aangepast. Het controversieel verklaren en de langslepende formatie leidt er dus toe dat het eigen risico volgend jaar zelfs stijgt naar 400 euro.

Ziek zijn is al erg genoeg, daar hoort geen financiële sanctie bij.

Dat is van de gekke. De PvdA wil de boete op ziek zijn in het geheel afschaffen. Dat kost inderdaad geld. We trekken er in ons verkiezingsprogramma meer dan 4 miljard vooruit. Gezond is solidair met ziek. Ziek zijn is al erg genoeg, daar hoort geen financiële sanctie bij. Zo doen we dat in een fatsoenlijke samenleving.

Andere partijen maakten andere keuzes. Maar geen enkele partij verhoogde het eigen risico. Donderdag is er een debat over het basispakket. Een laatste kans om in ieder geval de verhoging voor volgend jaar van tafel te krijgen. Samen met collega’s van andere partijen zal de PvdA daartoe morgen een ultieme poging doen. Voor de zomer was het 74-76. Slechts een enkele stem van de Kamerleden van de coalitie is nodig om het voor mekaar te krijgen.

Aanvulling redactie

Uit uitgelekte stukken voor Prinsjesdag zou inderdaad blijken dat het eigen risico zal stijgen naar 400 euro. Zo meldt het NPO radio 1 journaal. Zeker is ook dat de premie flink zal stijgen.