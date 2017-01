(tekst: ANWB)

Puur Terschelling is het ‘Leukste Uitje van Friesland 2017’

Utrecht, 10 januari 2017

Puur Terschelling in Terschelling-Oosterend is het ‘Leukste uitje van Friesland 2017’. Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Friesland’. Danielle van Megen en Anne Bierema van Puur Terschelling ontving vanmiddag de eerste prijs uit handen van ANWB-leden op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer kreeg de tweede prijs en Kameleondorp in Terherne de derde prijs.

Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie. In totaal werden ruim 50.000 stemmen uitgebracht.

Puur Terschelling in Terschelling-Oosterend scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2017.

De winnaars van 2017:

1. Puur Terschelling in Terschelling-Oosterend

2. Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer

3. Kameleondorp Terherne in Terherne

Voor het zesde jaar op rij organiseert ANWB de verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ en het ‘Leukste provinciale uitje’. Alle uitjes die ANWB-leden genomineerd en beoordeeld hebben tijdens de verkiezing staan op het Land van de ANWB, dé plek voor leuke en bijzondere uitjes in Nederland.

Kijk voor meer informatie op anwb.nl/landvananwb