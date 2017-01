(tekst: provincie Friesland)

Prijsvraag stimuleert internationale handel.



Ondernemers maken kans om een handelsmissie te organiseren. De provincie Fryslân schrijft hier een prijsvraag voor uit. De vijf beste inzendingen krijgen elk € 20.000 voor de organisatie. In totaal is € 100.000 beschikbaar voor vijf buitenlandse handelsmissies naar Fryslân in 2018. Vanaf 25 januari 2017 kunnen aanvragen worden ingediend.

Met de prijsvraag wil de provincie Fryslân export stimuleren. Het aantal exporterende Friese bedrijven is 7 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 10 procent.

Inkomende handelmissie

Geïnteresseerde ondernemers maken met de prijsvraag kans om één van de vijf inkomende handelsmissies te organiseren. Bij een inkomende handelsmissie bezoekt een groep mensen of bedrijven (delegatie) uit het buitenland Fryslân. Doel is dat de delegatie in contact komt met Friese ondernemers en bedrijven.

Culturele Hoofdstad 2018

Het is niet toevallig dat de buitenlandse handelsmissies in 2018 worden georganiseerd. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “In 2018 staat Fryslân in de Europese belangstelling en bij verschillende landen buiten Europa. Culturele Hoofstad 2018 biedt ons een geweldig podium om Fryslân te promoten, maar ook om zaken te doen. Voor bedrijven is het een unieke kans om zich aan de wereld te laten zien en zich in de markt te zetten. Daarom de oproep aan het Friese mkb en alle betrokken organisaties om mee te doen met de prijsvraag.’’

Inzendingen

Vanaf 25 januari tot en met 10 april kunnen aanvragen ingediend worden. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen. De jury bestaat uit Annabelle Birnie, Dina Boonstra, Emiel Stuy, Jos Pâques en Robert van de Leur. De vijf beste inzendingen krijgen elk € 20.000 voor het organiseren van de handelsmissie in 2018. De vijf beste inzendingen worden begin mei 2017 bekend gemaakt. Inschrijven kan via www.fryslan.frl.

Friese economie

Internationalisering is belangrijk voor de Friese economie. Internationaal actieve ondernemingen groeien sneller qua werkgelegenheid. Ook zijn ze innovatiever dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn. De provincie heeft verschillende maatregelen om de Friese economie te versterken. Eén van deze maatregelen is het ondersteunen van ondernemers bij het zoeken naar buitenlandse handelspartners.