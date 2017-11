(Tekst: Provinsje Fryslân)

In 2020 onderneemt 10% van ons Friese bedrijfsleven internationaal. Om dat te bereiken, richten World Trade Center Leeuwarden en NHL Hogeschool het exportcentrum ‘International Trade Support’ op. In dit exportcentrum werken ze samen met de Friese Exportclub en de Kamer van Koophandel.

De provincie Fryslân steunt dit project met een investering van maximaal € 950.925,- verdeeld over vier jaar.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “In Fryslân zitten prachtige bedrijven die mooie producten maken, producten die het over de grens goed zouden doen. Wij willen ondernemers helpen te internationaliseren, het exportcentrum is één van de middelen daarbij.”

Internationaal ondernemen

Het oprichten van een exportcentrum is één van de maatregelen uit het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen dat Provinciale Staten op 20 mei 2015 vastgesteld heeft. Het doel van het aanvalsplan is om in vier jaar een exportgroei van het Friese bedrijfsleven van 7% naar 10% te realiseren. Een economie waarin bedrijven internationaal ondernemen heeft minder last van crisissen.

Wurkje mei Fryslân

Het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen is onderdeel van Wurkje mei Fryslân, het economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst.