Geachte redactie,

Hierbij onze schriftelijke vragen naar aanleiding van een artikel in de LC vanmorgen.

Schriftelijke vragen van LIJST058 over artikel LC woensdag 12 september 2018: Provincie greep in bij Psy-Fi, gemeente niet: rel om 1000 tenten.

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Is dit artikel een feitelijke weergave van de gebeurtenissen? Zo, nee, wat klopt er volgens het college niet?

Welk overleg is er tussen gemeente, provincie en FUMO geweest over deze kwestie? Graag een tijdlijn.

Waarom handhaaft de gemeente niet op een voorwaarde (niet kamperen in de bosjes) die in de eigen vergunning is opgenomen?

Hoe is de communicatie met de organisatoren van Psy-fi verlopen over deze kwestie?

De gemeente heeft het terrein vooraf en achteraf gecheckt op schade. De bosschages zijn buiten beschouwing gelaten. Is het college het met LIJST058 eens dat dit raar is? Het was immers bekend bij de gemeente dat er wel degelijk gekampeerd werd in de bosschages. Dan check je na afloop het hele terrein toch op schade?

Is het college het met onze fractie eens dat dit soort incidenten niet bevorderlijk zijn voor het behoud van de festivals voor onze gemeente? Waarom wel of niet?

Onze fractie ziet graag de uitvoerige beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van LIJST058

Selo Boxman

Otto van der Galiën

