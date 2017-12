(Tekst: CBS)

Volgens de nieuwe prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking de komende decennia blijven groeien, tot ruim 18 miljoen inwoners in 2060. De 18 miljoenste inwoner wordt in 2031 verwacht.

Nederland telt in de toekomst meer ouderen en meer personen met een migratieachtergrond. De bevolkingsprognose heeft tot doel de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking te beschrijven.

Voor de prognose gebruikt het CBS een simulatiemodel waarbij de bevolking aan het eind van het jaar wordt bepaald door geboorte, sterfte, migratie en veroudering te verrekenen met de bevolking aan het begin van het jaar. Door dit jaar op jaar te doen kan steeds verder vooruit worden gekeken. Voor het model worden kansen berekend voor het aantal kinderen dat in een jaar geboren zal worden, hoeveel mensen zullen sterven en hoeveel zullen emigreren. Daarnaast dienen immigratieaantallen als input.

Groei vooral door migratie en stijgende levensduur

De bevolking groeit doordat er meer migranten naar Nederland komen dan er vertrekken, en door de stijgende levensduur. De komende jaren worden er ook weer meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de huidige inzichten zullen vanaf eind jaren dertig jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren.

Prognose kent onzekerheid

Het aantal migranten kan van jaar tot jaar sterk fluctueren. Op korte termijn is er daarom bij de prognose van de immigratie en emigratie grote onzekerheid. Geboorte en sterfte zijn voor de korte termijn beter voorspelbaar, maar daarbij loopt de onzekerheid op de lange termijn sterker op. Rekening houdend met deze onzekerheden is verdere groei van de bevolking in elk geval tot rond 2040 waarschijnlijk. In de jaren daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,2 miljoen en 19,7 miljoen.

Meer inwoners hebben wortels in het buitenland

De afgelopen twintig jaar is de bevolking met 1,5 miljoen inwoners gegroeid. 86 procent van die toename betrof personen met een migratieachtergrond. Internationale migratie heeft hieraan een bijdrage geleverd. De afgelopen tien jaar is arbeids- en studiemigratie uit EU-landen en Azië sterk toegenomen. Recent kwamen ook veel asielmigranten naar Nederland. De migratie uit de traditionele herkomstlanden zoals Marokko, Turkije en Suriname is juist gedaald.

De komende decennia groeit de bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond, en daalt het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond. In 2017 heeft 23 procent van de bevolking een westerse of niet-westerse migratieachtergrond, in 2060 zal dat naar verwachting 34 procent zijn. Zowel nu als in de toekomst is ruim de helft van degenen met een migratieachtergrond zelf in Nederland geboren, met minimaal één in het buitenland geboren ouder (tweede generatie).

Oudere bevolking

Hoge geboortecijfers direct na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw leiden op dit moment tot een sterke toename van het aantal ouderen. Daarnaast speelt mee dat de levensduur is toegenomen en naar verwachting verder stijgt. Volgens de prognose groeit het aandeel 65-plussers van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040. Daarvan is een steeds groter deel 80 jaar of ouder.

Onder ouderen stijgt het aandeel met een migratieachtergrond. In 2017 heeft 14 procent van de 65-plussers een migratieachtergrond, in 2060 is dat naar verwachting 28 procent.

Het aantal 20- tot 65-jarigen zal voorlopig rond 10,1 miljoen blijven, waarna het zal afnemen tot 9,6 miljoen rond 2040, om daarna weer wat toe te nemen tot 9,8 miljoen in 2060. Door de recente toename van de immigratie is deze leeftijdsgroep sinds 2014 gaan groeien en blijft de krimp nog een paar jaar uit.