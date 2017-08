(tekst: Villamedia)

Procter&Gamble, een van de grootste adverteerders ter wereld, heeft het afgelopen kwartaal 100 miljoen euro minder uitgegeven aan digitale advertenties. En dat had nauwelijks gevolgen voor de verkopen, digitaal adverteren werkt volgens P&G niet, zegt het bedrijf in The Wall Street Journal.

Het Amerikaanse bedrijf, bekend van Pampers, Gillette, Dash en Oral-B, is een van de grootste adverteerders ter wereld. De stappen die het bedrijf zet, worden dan ook scherp gevolgd en als trendsettend gezien in de advertentiewereld. Volgens het Amerikaanse MediaRadar, een advertentie-onderzoeksbedrijf uit New York, heeft P&G 41 procent van de digitale advertentie-uitgaven van dit jaar geschrapt.

Het bedrijf laat weten schoon genoeg te hebben van een digitale advertentiewereld waarin computers nepclicks genereren en advertenties op dubieuze websites te zien zijn maar onzichtbaar blijken voor de ware consumenten.

