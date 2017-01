​(tekst: Retailnews – Coolcat en America Today zijn aanwezig op de Leeuwarder Nieuwestad)

Ondermaatse prestaties hebben ervoor gezorgd dat Coolcat een bankconvenant heeft geschonden. Oprichter en aandeelhouder Roland Kahn heeft medio vorig jaar tien miljoen euro bijgestort om de financiering van de bank overeind te houden. Dat bevestigt ceo Lilian Vos tegenover RetailNews.

Coolcat sloot 2015 af met een verlies van 11,3 miljoen euro, zo blijkt het jaarverslag dat in november is ingediend. De omzet liep terug van 155 naar nog geen 139 miljoen euro; een daling van bijna elf procent. Doordat de uitgaven tegelijkertijd opliepen, is het operationeel resultaat gekelderd van drie miljoen naar zestien miljoen euro in de min.

