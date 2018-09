(Tekst: Persbericht)

Eigen risico stijgt volgens Nederland met maximaal honderd euro

41 procent van de Nederlanders verwacht dat de huidige regering aankomend jaar het meeste geld vrijmaakt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgen deze met respectievelijk 36 procent en 23 procent op de voet. Dit blijkt uit een enquête van HR-dienstverlener Raet onder ruim achthonderd Nederlanders.

Over een week presenteert de Nederlandse regering haar plannen voor het komende jaar. Aanleiding om de Nederlandse bevolking een aantal stellingen voor te leggen over de Miljoenennota en hun voorspellingen te laten doen over de verwachte Rijksbegroting.

Modale inkomens gaan er het meest op vooruit

Nederlanders met modale inkomens gaan er volgens de respondenten het meest op vooruit. Daarentegen wordt verwacht dat gepensioneerden er het minst op vooruit gaan. Wanneer er gevraagd wordt of men denkt dat het gemiddelde netto salaris daalt of stijgt in 2019 naar aanleiding van de nieuwe belastingregels, antwoordt 84 procent dat men een stijging verwacht. Het eigen risico zal logischerwijs in 2019 gaan stijgen. Van de ondervraagden verwacht 85 procent dat het eigen risico met maximaal honderd euro stijgt.

Uitlekken van de Miljoenennota: Ratrace tussen RTL en De Telegraaf

Het uitlekken van de inhoud van het koffertje lijkt haast traditie te zijn. Zo voorspelt de meerderheid van de Nederlanders dat de plannen maar liefst vier tot zes dagen van tevoren uit gaan lekken. Dat gebeurde ook al in 2017. Toen lekten de plannen vier dagen van tevoren uit. Slechts drie procent van de Nederlanders denkt dat de plannen dit jaar niet gaan uitlekken. Als er gevraagd wordt naar welk medium als eerste met de informatie naar buiten komt, wordt RTL het meest genoemd. De Telegraaf staat op een tweede plek. RTL deelde in 2016 anderhalve week voor Prinsjesdag ook als eerste de plannen. De Telegraaf was er vorig jaar als eerste bij.