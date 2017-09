Als er nog geen spruitjes zijn is postelein ook uitermate geschikt om je kinderen van je te laten vervreemden. Gewoon iedere week minimaal 2 keer postelein op tafel, gekookt maar andere variaties kunnen ook, en binnen de kortste keren wonen ze op een kamer in een studentenflat.

Vervelend is wel dat je in dit geval ook zelf 2 keer per week postelein moet eten. Gelukkig ben ik 1 van de 100 mensen in Nederland die wel postelein lusten. Bovendien stappen de meeste kinderen na een keer of 20 postelein achter elkaar op tafel al op. Mijn dochters wel tenminste. Hoewel, de jongste heb ik weer teruggehaald. Die vond ik met haar 8 jaren toch wat te jong om nu al op kamers te gaan wonen

Benodigdheden:

2 eetlepels zonnebloemolie

25 gram boter

1 gehakte ui

1 wortel, in blokjes gesneden

50 gram chorizo, in plakjes

2 tenen knoflook uit de knijper

3 eetlepels witte wijn

600 gram geschilde aardappelen, in stukjes

zout

150 gram gekookte rijst

200 gram postelein

1 halve theelepel kaneel

citroensap

verse muntblaadjes

Bereidingswijze:

Verwarm de olie met de boter in een soeppan. Fruit hierin eerst de ui zacht en voeg daarna de wortelblokjes, de chorizo en de knoflook toe. Bak dit een aantal minuten en giet dan de wijn er bij. Doe de aardappelen in de pan. Strooi er zout en peper over. Giet er 1.5 liter water bij. Breng het aan de kook en draai het vuur dan lager. Sudder de soep ongeveer 20 minuten. Haal de aardappelen uit de soep en druk ze fijn met een vork. Haal ook de chorizo uit de pan en snijd deze klein. Pureer de soep nu met een staafmixer. Voeg de gekookte rijst, de gewassen postelein en de aardappelpuree toe. Breng de soep al roerende aan de kook en breng hem dan op smaak met kaneel, citroensa en muntblaadjes.

Klaas Kasma

