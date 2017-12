(tekst: persbericht van Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De duivensport is vanaf zondag 10 december officieel immaterieel erfgoed. Het staat vanaf dat moment op de ‘Inventaris immaterieel erfgoed’. De postduivensport is een hobby die al meer dan 100 jaar in Nederland wordt beoefend en eind 19e eeuw ook in Nederland en België is ontstaan. Nog steeds zijn zo’n 17.000 Nederlanders actief bezig met deze hobby en sport.

Daarmee is het een traditie die is en wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. En dat is een belangrijk kenmerk van een Immaterieel erfgoed.

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie gaat hiermee ook de verplichting aan zich bewust en actief in te zetten om haar immaterieel erfgoed levend te houden en toekomst te geven. Er is een erfgoedzorgplan gemaakt. De organisatie heeft een jaar geleden het zogenaamde traject GPS2021 gestart. Dit met het idee dat de duivensport nog lang niet tot de geschiedenis behoort. Door de sport te vernieuwen, is het een traditie die in een nieuw jasje nog een lang leven voor zich heeft. De eerste stappen hierin zijn gezet.

Het tekenen van het certificaat gebeurt zondag 10 december om 12.15 uur tijdens de Nationale Dagen van de NPO. Dit is een jaarlijks evenement waar postduivenhouders en andere geïnteresseerden elkaar ontmoeten. Er is een beurs waar alles op het gebied van de postduivenhobby te koop is. De Nationale winnaars worden gehuldigd en de mooiste duiven van Nederland worden tentoongesteld. Het evenement wordt gehouden in Autotron Rosmalen.

Dit jaar is er voor het eerst ook het Ledencongres. Dit is een nieuw inspraakorgaan dat past in het traject van vernieuwing.