(tekst: Jurgen Straver – Correspondent Zuiderburen)

Vrijdag de inauguratie van Donald Trump als president van de VS. Intussen draait ook de verkiezingsmachine in ons eigen land al warm, net als in een aantal andere Europese landen. En er speelt nog iets met bonnetjes? Politieke roering alom, flink aangewakkerd door de media.

De media als aanjager. De groep, waar ik dus zelf onderdeel van uitmaak. Ik erger me al tijden aan collega’s, die politiek nieuws als snacks brengen. Snel gebakken sensatie in verzadigde olie en achteraf vooral niet over de smaak nadenken. Het moet ook vooral nergens over gaan. Want dan kost het te veel tijd en wordt het te saai. En dan haken de kijkers weer af. Die hebben wel iets beters te doen.

