Het bureau binnenstad van de politie verhuist van het Heer Ivostraatje naar de Romkeslaan. Het bureau wordt gevestigd op de begane grond in een pand dat eigendom is van Oane Hoekstra op de hoek van de Romkeslaan en de Zuidergrachtswal. Hoekstra verhuurde de benedenverdieping aan een uitzendbureau dat met de noorderzon is vertrokken en een onbetaalde rekening achter liet.

Het politiebureau een het Heer Ivostraatje wordt dit jaar nog ontruimd. Het bureau had een ondersteunende functie voor het hoofdbureau dat gevestigd is aan de Holstmeerweg.

(foto: Wikipedia)