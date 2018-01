Registraasje betinking Remon Bruinsma Besjoch de registraasje fan Omrop Fryslân fan de betinkingstocht foar Remon Bruinsma.  Lês ek ús be [...]

Wetterskip Fryslân drok mei it ôffier reinwetter Wetterskip Fryslân is ek hjoed, tongersdei 4 jannewaris 2018, mar drok om al it reinwetter sa gau mo [...]

Feie Fonyk: Kringloop Ik kom graach yn “kringloopwinkels”. Ik soe der sa gau gjin Frysk wurd foar wite, werbrûkwinkel? De [...]

NK Shorttrack live by Omrop Fryslân It Nederlânsk Kampioenskip shorttrack is werom op It Hearrenfean. Omrop Fryslân is dêr live by. De f [...]

Waarpraatsje: stadichoan kâlder DE JOUWER – Nei in tige rûge woansdei en in rêstige tongersdei wurdt it fan snein ôf kâlder. De kâns [...]

Unike skinking foar Museum Belvédère Folsleine rige foto’s fan Jan Schoonhoven troch Lothar Wolleh, te sjen oant en mei 28 jannewaris. It [...]