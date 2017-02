(tekst: Albert Hendriks op Facebook)

KAKCLUB 2018

De organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 moet wel een stelletje vakantiegangers zijn. Ik ontdekte op Boot in Düsseldorf (21-29 januari 2017), ’s werelds grootste vakantiebeurs voor waterrecreanten met 242.000 bezoekers uit 70 landen, dat mijn ongesubsidieerde organisatie Friesland Holland de enige op deze enorme show is die de Friese hoofdstad duidelijk in de schijnwerpers zet, onder andere met een speciaal Leeuwarden 2018-magazine. Stape…ls viertalige bladen vonden hun weg. Wat doen ze in toch in de Blokhuispoort? Over fonteinen zeiken?

2018 EURO

Nu lees ik op de voorpagina van de Leeuwarder Courant (donderdag 2 februari 2017) dat de zakenclub van de organiserende stichting nog maar 330 leden telt, terwijl 2018 leden de bedoeling was. Verantwoordelijke gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) is nu boos dat het bestuur genoegen neemt met 750 tot 1000 leden die € 2018,- moeten betalen om erbij te horen. Van het bedrijfsleven wordt namelijk verwacht dat het flink bijdraagt. Beste mensen, welk midden- of kleinbedrijf legt nou € 2018,- op tafel voor een kakclub die schijt heeft aan efficiënte, zéér betaalbare promotie van Ljouwert en Fryslân op één van de grootste indoor events van Europa?