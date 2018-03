(tekst: persbericht)

Piratenpartij Friesland maakt vuist tegen de ‘sleepwet’

Leeuwarden, 2 maart 2018 – In het kader van het aankomende referendum

organiseert Piratenpartij Friesland op vrijdag 9 maart een

informatieavond in theater ‘De Bres’ in Leeuwarden. Het evenement ‘Laat

je niet meeslepen, informeer jezelf!’ is onderdeel van een landelijke

campagne tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

2017, die ook wel bekend staat als de ‘sleepwet’.

Jonathan van Dijken, privacy activist en voorzitter van Piratenpartij

Groningen, zal uitleggen waarom je wél iets te verbergen hebt. “Wij

staan voor een vrije informatiesamenleving. De nieuwe wet, zoals die er

nu ligt, vormt een ernstige bedreiging voor dit ideaal. Ik wil mensen

niet alleen informeren, maar ook activeren, want dit is hét moment om

een vuist te maken”, aldus van Dijken. Privacy activiste Nephtis

Brandsma van belangenorganisatie Bits of Freedom presenteert vervolgens

vijf concrete verbeterpunten voor de Wiv 2017, waarna kinderarts

Leontien Werner-Wafelman ingaat op het medisch beroepsgeheim binnen de

context van de ‘sleepwet’. Rico Brouwer, muzikant achter ‘echte

sprookjes’, gaat met het publiek in gesprek en zorgt voor de muzikale

omlijsting van het geheel.

De Piratenpartij is een wereldwijde politieke beweging die inmiddels in

meer dan 40 landen actief is. De Piratenpartij Nederland richt zich op

de kernpunten burgerrechten, een open en inzichtelijke overheid,

democratie en invloed van de burger, en vrijheid van informatie. In

aanloop naar het referendum organiseert de partij een reeks informatie-

en debatavonden in verschillende steden in het land, waaronder

Amsterdam, Enschede, Nijmegen en Utrecht.