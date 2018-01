Pieter Sijpersma wordt de nieuwe waarnemend hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, een uitgave van NDC. Sijpersma neemt de taken over van Hildebrand Bijleveld. Bijleveld kwam kort na zijn aanstelling in aanvaring met de redactie van het Friesch Dagblad. Hij bleek meer zendeling te zijn dan journalist en wilde een stevige christelijke saus over de krant gieten.

Pieter Sijpersma was tot vorig jaar hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. Hij legde zijn taken neer omdat de fut er bij hem wat uit was. Sijpersma werd bij de afdeling bijzondere projecten ingedeeld, een afdeling zonder gerichte doelstellingen. Hildebrand Bijleveld is per 1 februari lid van deze bijzondere afdeling van uitgever NDC.

Het wil nog niet erg vlotten met uitgever NDC. Het derde kwartaal van 2017 wordt als problematisch omschreven. De omzet viel in dit kwartaal zwaar tegen. Pier Baarsma, verantwoordelijk voor de verkopen, behaalde zijn resultaten niet. Ook de aanstelling van Hildebrand Bijleveld als hoofdredacteur werpt een smet op het blazoen van de directie van het krantenconcern. Onlangs kondigde NDC nieuwe bezuinigingsmaatregelen aan. Naar verluidt zijn er diverse medewerkers die vrijwillig het pand willen gaan verlaten.