Zondag 8 januari ANDERHALVE EEUW KOOPMANS IN LEEUWARDEN

Pieter Douma, manager bij Koopmans Koninklijke Meelfabrieken vertelt over dit in 1846 in Holwerd gestichte bedrijf, dat opbloeide aan het Noordvliet en nog steeds groeit aan De Merodestraat.

Activiteit ter gelegenheid van de tentoonstelling over industrie in Leeuwarden in het HCL.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL i.s.m. Aed Levwerd. Toegang: gratis.