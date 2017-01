Piet krijgt een boek. En als je een boek krijgt dan hoor je er helemaal bij. Het betekent voor Piet van der Wal, waarover een boek in de maak is, het einde van zijn politieke loopbaan. Zijn actieloopbaan was al eerder geëindigd. Piet van der Wal wordt door schrijver Leendert Plaisier geëerd met een boek vanwege zijn verdiensten voor de stad Leeuwarden.

Maar liefst twee lange perioden zat/zit hij in de gemeenteraad van Leeuwarden. Eerst voor Axies, daarna Progressieve Aktie Leeuwarden (PAL), en nu voor de combinatie PAL/GroenLinks. (Het afzonderlijke PAL telt nog een tiental leden). Van der Wal neemt eind dit jaar, na de verkiezingen in november, afscheid van de Leeuwarder raad.

De gepensioneerd docent industriële automatisering (vroeger noemde je dat leraar techniek aan de lts) met als hobby’s oude gebouwen, stoommachines en vliegveld Leeuwarden, kijkt tevreden terug op een mooie carrière. Nu maar hopen dat het boek van Leendert niet al te veel de richting opgaat van een hagiografie.

Van der Wal zette zich onlangs nog in voor het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Wat dit hele vaartraject met bruggen en baggeren moet gaan kosten, daarin is de oud-actievoerder minder geïnteresseerd.