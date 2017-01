Sprekwiis Lês mear oer Sprekwiis op It Nijs. [...]

Skreaun Frysk yn opmars Sawat in jier lyn stie op It Nijs in berjocht mei as kop ‘Fryske Akademy: hieltyd mear Friezen skriu [...]

Feie Fonyk: keunstgers Tongersdeitejûn 11 juny 2015 waard yn de riedsgearkomste fan Tytsjerksteradiel in beslút nommen [...]

Meiwurkers Voedselbank Huizen fine kokaïne tusken bananen Meiwurkers fan de itensbank yn Huizen (Het Gooi) fûnen tiisdei in kilo kokaïne tusken de bananen dy’ [...]

Grutte gedichtejûn Frysk Literêr Tydskrift Ensafh Yn it ramt fan de Nationale Poëzieweek organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op 27 jannewa [...]

Eksposysje ‘Spoaren fan in kust’ Bernardien Roze en Marije Roorda fûnen elkoar yn it lânskip. In skilder en in dichter eksposearje te [...]