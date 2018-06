(tekst: Fast Moving Targets)

Peter Verhaar (Colibri Hypotheken): “Binnen 24 uur een hypotheek”

Een huis kopen en de daarbij gehorende hypotheek aanvragen is voor veel mensen een grote stap. Het lijkt dus niet onlogisch dat hypotheekverstrekkers vaak weken bezig zijn om te bepalen of iemand die hypotheek wel of niet krijgt. Maar volgens Peter Verhaar is dat wel degelijk onlogisch. “Wij claimen dat we binnen 24 uur een hypotheek voor je kunnen afsluiten, al mag ik dat eigenlijk niet zeggen van de toezichthouder. Ik mag namelijk geen reclame maken voor mijn twee grootste pluspunten: dat ik heel snel ben en dat het heel makkelijk is.”

Lees hier verder