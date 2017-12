(tekst: artikel in het laatste nummer van het Stadsblad Liwwadders)

‘Leeuwarden moet zich beter manifesteren als provinciehoofdstad.’ Dat zegt de Liwwadder makelaar Peter Noordraven van Makelaardij Friesland. Hij vindt dat de stad zich krachtiger moet profileren en het twijfelende karakter van zich afschudden. ‘Je moet robuust optreden als hoofdstad. Je moet op je strepen staan. Nu zie je veel te veel halfbakkenheid en ook die zelffelicitatie kan wel wat minder. Als je dat doet, dan moet het wel ergens op gebaseerd zijn.

De Leeuwarder makelaar, die duchtig aan de weg timmert met allerlei nieuwbouwprojecten en zijn bedrijfsmakelaardij, vindt dat de stad boven zichzelf zou moeten uitstijgen. ‘En daarmee bedoel ik niet dat je jezelf oppompt, maar dat je je kwaliteiten meer benoemt. We hebben hier frisse, schone lucht. De zee ligt hier op fietsafstand. We hebben de prachtigste eilanden voor de deur en Leeuwarden is als stad zeker het bezoeken waard. We hebben parels in de binnenstad. Dat moet je uitventen op dezelfde manier als een middenstander zijn bedrijf aan de man brengt. Iedere Fries moet het weer leuk vinden om naar Leeuwarden te gaan.’

Peter Noordraven vindt het een gemiste kans dat bijvoorbeeld het winkelcentrum De Centrale niet nog meer op de kaart wordt gezet als hét aantrekkelijkste winkelcentra van Friesland. ‘Zo’n winkelcentrum scoort. Daar kun je als binnenstadwinkelier misschien wat jaloers naar kijken, maar je kunt er ook je voordeel mee behalen.’ Volgens Noordraven ligt hier een kans voor het gemeentebestuur, dat allang een belofte had moeten inlossen. ‘Al bij de start van het winkelcentrum De Centrale werd het plan geopperd om een gratis busverbinding te realiseren met de binnenstad van Leeuwarden. Ik snap niet dat dit na al die jaren nog altijd niet is gerealiseerd. Kijk eens naar Groningen, waar je winkelt en parkeert bij de Ikea en dan richting binnenstad gaat. Onze binnenstad is een geweldig funshoppingcentrum. Buit dat uit!’

Enkele maanden geleden bracht Gideon Kwint, de eigenaar van het winkelcentrum, het busplan in herinnering tijdens een bijeenkomst van het FNP-praathuis aan de stamtafel van de Friesche Club. Kwint noemde het plan uitvoerbaar en zou het betrekken bij de uitbreidingsplannen die op stapel staan. Noordraven vindt dat het stadsbestuur deze handschoen allang had moeten oppakken. ‘Maak een mooie, gratis busverbinding met de kop van de Voorstreek en haltes bij de Centrale Apotheek en op de Brol, dan zorg je ook voor loop in dat gebied. De Voorstreek is een prachtige winkelstraat die wel een oppepper kan gebruiken. Veel bezoekers van buiten Leeuwarden realiseren zich niet dat parkeergarage Hoeksterend op de kop van de Voorstreek een goedkope parkeervoorziening is. Bovendien is een wandelingetje via de Voorstreek naar de Nieuwestad een mooie route.’

Volgens Noordraven is iedereen gebaat bij een professionele oppepper van het imago van Leeuwarden. Hij vindt dat ondernemers zich duidelijker moeten uitspreken richting de politiek. ‘Als je mensen van buiten Leeuwarden spreekt, dan hebben ze geen idee wat ze hier kunnen verwachten. Zijn ze hier eenmaal geweest, dan zijn zij positief verrast. Dat betekent dat we ondanks allerlei promotiecampagnes nog steeds geen eenduidig beeld naar buiten brengen. Als makelaars hebben we met z’n allen baat bij een goed imago van Leeuwarden. Dat moet steviger en duidelijker over de gemeentegrenzen klinken. Het Fries Museum zou hierbij een voorname rol kunnen spelen, meer dan nu nog het geval is. We mogen na tentoonstellingen zoals die van Alma Tadema en Mata Hari niet op onze lauweren gaan rusten. Er moet in dat gebouw constant wat aan de hand zijn. Het mag van mij naast die blockbusters ook wel wat verrassender worden. Kijk eens naar De Fundatie in Zwolle, die zijn lekker bezig. Ik zou zeggen: wees trots en laat ons eens schrikken.’