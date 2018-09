(tekst: opmerkingen van lezers van nu.nl naar aanleiding van problemen in horecazaken door te weinig personeel – op de foto van Simon van der Woude een tevreden werkkracht Foppe van der Meer)

Dat hebben de meeste uitbaters en zaak houders zelf bewerkstelligd, jaren en jaren is het personeel uitgebuit en schandelijk behandeld. Is de zoveelste bedrijfstak die door hebzucht om zeep is geholpen. Zeker hier in Zeeland. Enorm veel en onregelmatige uren werken onder een nul uren contract tegen een bar slecht salaris. De eigenaar maar klagen en vervolgens naar huis rijden in zijn nieuwe Mercedes, land rover, BMW enz….

Afgelopen zomer in het Engels aangesproken door de bediening op een terras aan de mooie Zeeuwse kust. Een Engels sprekende Poolse dame werkt wel voor 6 euro per uur 12 u per dag. Ik weiger op die manier bedient te worden en ben dan ook een terras verder gaan zitten.

Eigen schuld, dikke bult. Jarenlang personeel uitknijpen leidt tot deze problemen. Wie goed voor zijn personeel zorgt zal geen moeite hebben om ze te behouden en extra aan te trekken.

DikkeWillem

80 a 90 uur werken op een 40 uur contract zonder over uren uit te betalen voor minimum jeugd loon.. wie wil dat nou niet?

Leo_Everaerts_

Jaren hebben de werknemers in de horeca moeten vechten vóór een fatsoenlijk Cao, dit is nou de keerzijde van de medaille waar horecaondernemers nu mee kampen, Waarom niet van te voren eerlijker en beter geweest naar hun personeel!

Marcel_Kraaijestein

Het zijn lage loonlanden salarissen en de horeca CAO is een lachertje. Sommige café en restaurants zijn er alleen maar voor de portemonnee van de eigenaar, niet voor het personeel of de gast. Goede ontwikkeling. Horecagelegenheden dicht vxnwege te kort aan personeel. ZORG VOOR BETERE LONEN EN WERKOMSTANDIGHEDEN

Douwe_Teppema

Dit heeft veel te maken met het nieuwe leenstelsel. Ik weet dat horeca op papier nooit goed klinkt maar de persoonlijke skills die je ontwikkelt zijn de moeite waard, en het hoeft ook niet je toekomst of droom werk te zijn maar met een gedegen horeca achtergrond kun je aantonen dat je het harde werk van een toekomstige werkgever aankunt. Door het huidige leenstelsel willen studenten alleen niet meer werken naast hun studie omdat deze vele male duurder Is geworden, een leuke en mooie studenten tijd staat minder hoog in de prioriteitenlinst bij vele. Zo snel mogelijk alles afronden en dan iets anders gaan doen zoals naar het buitenland of als werkstudent aan de bak. Werken in de horeca en de persoonlijke ontwikkeling die daarbij komen zijn niet meer interessante zaken voor deze groep, een groep die doorgaans 80-90% van een horeca zaak in de stad draaien.

Bijzondere redenatie…. Studeren is duurder geworden dus willen ze geen geld meer bijverdienen.

Ik zou toch denken dat extra inkomsten dan interessanter zijn, dan hoef je immers minder te lenen.

JSj

Als salarisadministrateur volg ik horeca al bijna 35 jaar. Het is de meest slechte bedrijfstak in heel Nederland. Jeugd wordt uitgebuit. Lonen liggen laag en de werkdruk, mede door lange dagen, is te hoog. Veel zgn 0 uren contracten, bereik je de 23 wordt je ontslagen omdat je te duur bent. Dus sorry cafes restaurants en overige jullie moeten niet zeiken! Voor 90% is het jullie eigen schuld. Gewoon keurig betalen en je aan de arbeidstijdenwet houden. Fooien eerlijk geven en niet zelf houden. Jullie treffen nu eindelijk een generatie die zijn middelvinger opsteekt tegen jullie. En terecht dus tja een paar dagen dicht is toch echt meer kosten dan je personeel 1 euro meer betalen per uur