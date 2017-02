Sjoerd Andringa is in de nacht van zaterdag op zondag overleden. Andringa werd 95 jaar oud. De Leeuwarder vakman die jarenlang in de Molenstraat woonde, verbleef de laatste jaren op Palsma Zathe bij Wirdum.

Sjoerd Andringa was jarenlang één van de bekendste persfotografen van Friesland. ‘Overal kwam ik en had boer Dijkstra een nieuw hek, dan wist ik dat. Reed ik in mijn Fiat-cabrio, een mooi simmerweintsje, langs velden en akkers, dan groette men mij. Zonder hoogmoedige gedachten: Friesland was mijn Rijk’, zegt Andringa in 2009 tegen het Stadsblad Liwwadders,

Andringa werd vooral bekend door zijn foto’s in onder meer het Friesch Dagblad en Het Vrije Volk. Minder bekend is dat Andringa een multi-talent is, die net zo makkelijk en verdienstelijk fotografeert als dicht, schildert of piano speelt. In 2015 werd er een overzichtstentoonstelling van zijn schilderwerk georganiseerd in Tresoar. Hij was getrouwd met Gré Zwarts.