Pennewaard en het selectieve zwijgen

(Ingezonden)

Geachte redactie,

Het is goed om te lezen hoe een journalistiek kanon als Wiebe Pennewaard Andries Veldman bij herhaling een achtenswaardig man noemt. De bedoelingen achter het stuk van Pennewaard zijn voor het overige onhelder. En in elk geval zijn er meer aanvalspunten voor zijn hier en daar toch wat botte rapier denkbaar.

Dat is verder voor zijn rekening. In bredere zin is de journalistieke kwaliteit van de Leeuwarder Courant het onderwerp. Daar is met enige regelmaat wel iets over op te merken.

Uit het recente verleden :

– Waarom noemt de LC de bijdrage zaterdag j.l. van een journaliste (Kirsten van Santen) over de Culturele Hoofdstad een ‘analyse’. Het is niet meer dan een goedkope poging om het blazoen van de KH weer eens wat op te poetsen. De financiële en organisatorische problematiek rond de CH – waar de LC de laatste tijd weliswaar over bericht, maar tegelijk uitdrukkelijk heldere standpunten vermijdt – komt in het stuk niet aan de orde. Waarom dan zo’n prominente plaats voor zo’n stukje? De onvermijdelijke Peter de Haan grijpt dat uiteraard weer aan om een duit in het zakje te doen via de ingezonden stukken. Het culturele kringetje is in Leeuwarden op deze manier veel te snel weer gesloten. Een echte analyse van die achtergrond – het culturele en politieke wereldje in Leeuwarden – met de aanwezige belangen, de visies (of afwezigheid daarvan), de verschillen, tegenstellingen en niet in de laatste plaats de jacht naar geld – daar zou Van Santen de lezer een dienst mee bewijzen. Deze zoete praatjes daar hebben we weinig aan.

– Waarom noemde de hoofdredacteur onlangs wethouder Ekhart een kundig bestuurder? Het is allemaal misère met zijn beleid (Caparis, tekorten sociaal domein, sportbeleid, enz.) – nogal verhuld lees je daar ook wel eens iets over in de LC. Maar de hoofdredacteur redresseert dat dan ineens met verlening van de titel ‘kundig bestuurder’. Zonder welke onderbouwing verder ook. De werkwijze van de LC: wethouder Ekhart stopte eens in het kader van een of andere actie met roken. Grote ophef – natuurlijk met foto – in de LC. De poging van Ekhart mislukte. De LC zweeg over die mislukking als het graf. We hadden als lezers ook dat graag gerapporteerd gezien. Selectieve berichtgeving, daar is de LC redelijk goed in.

– Waarom heeft de LC nog steeds geen woord gewijd aan de evaluatie van het Politiek Podium, de nieuwe werkwijze van de Leeuwarder gemeenteraad, waartoe werd besloten na de laatste raadsverkiezingen? Leeuwarden mocht toen een opkomstpercentage van 39.5% noteren. Er zijn mensen – lang niet de domsten – die vinden dat daarmee de legitimiteit van deze raad goeddeels was verdwenen. Het Politiek Podium moest daar iets aan doen. Het is mislukt zo bleek zonneklaar uit de evaluatie eind 2015. In die evaluatie werd ook gesproken over het falen van de ‘driehoek’ – de samenwerking tussen burgemeester, secretaris en griffier. Het onderzoeksbureau noemde dat een bedreiging voor de lokale democratie. Tot op dit moment hebben b. en w., maar ook de gemeenteraad, het gepresteerd om alleen in het diepste geheim over deze mislukking te praten. ‘We zijn in therapie’, zo liet D66-fractievoorzitter Tjeerdema zich tegenover het stadsblad Liwwadders ontvallen. Vervolgens werd het wederom – ook bij D66, wat zou oprichter Van Mierlo daar van hebben gevonden – heel stil. Kortgeleden verdiende het bureau SIR – allemaal communicatiedeskundigen – weer een best bedrag aan een duistere training voor raadsleden en bestuurders. Uiteraard besloten. Allemaal stiekem gedoe, helaas ook bij de LC, het medium dat toch bij uitstek in staat zou moeten zijn de kiezers hierover goed op de hoogte te houden. Het tegendeel is het geval.

Dat de lokale politiek hier faalt zou in hoge mate de aandacht van de LC verdienen. We lazen er helemaal niets over.

Geachte redactie, het wordt me bijna teveel.

Is het trouwens Pennewaard, of Pennenwaard? Het woordenboek gaf geen uitsluitsel, en de waarheid zit in de details.

Bor de Wolf