(tekst: PEL)

Onderwerp: Reactie op Verkiezingsmanifest Friese Huurdersorganisaties. Leeuwarden, 10/3/2017

Geachte Raadsleden,

Het was al op 9 november jl. dat een aantal Friese Huurdersorganisaties een Verkiezingsmanifest stuurden naar alle Friese gemeenteraden. Vanuit het bestuur van PEL ontstond naderhand alsnog de behoefte hier op te reageren, zij het dat we ons willen beperken tot de gemeente Leeuwarden, het werkgebied van het PEL.

Eerste opmerking betreft de aanbiedingsbrief waarin niet alleen de suggestie gewekt wordt dat alle huurders die zij tot “hun” huurders rekenen hun standpunten delen, maar ook dat zij 105000 stemmers kunnen vertegenwoordigen. Wij vinden dat hier iets te hoog van de toren wordt geblazen. Deze brief vertegenwoordigt slechts de mening van het bestuur van PEL.

Betreffende hun opmerkingen over betaalbaarheid:

Men wil matiging van de huurverhoging na mutatie en nieuwe woningen.

Wij vinden dat de zgn. huurharmonisatie verboden moet worden. Die heeft namelijk geleid tot niet uit te leggen huurprijsverschillen bij identieke woningen tussen huurders die daar al lang wonen en hun nieuwe buren en liet in snel tempo goedkopere woningen verdwijnen.

Men wil woningen tot 535 euro huur “betaalbaar” noemen. Anderzijds wil men uitgaan van een maximale woonlastenquote (huurquote plus energielasten) van 32% en een woonzorgquote van 40%. Omdat deze quotes percentages zijn van iemands inkomsten, zullen in voorkomende gevallen bij 535 euro deze percentages worden overschreden.

Betreffende hun 11 standpunten (incl. de toelichting) hebben we de volgende opmerkingen:

1. Men wil voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningen per huurklasse gerelateerd aan inkomen en gezinssamenstelling.

2. Men wil een zoekduur van maximaal 1 jaar.

Vraag is: Wat is voldoende? Men relateert dit aan m.n. de zoektijd: de tijd tussen inschrijving als woningzoekende en een woningtoewijzing en vindt 1 jaar voor “gewone” woningzoekenden en 3 maanden voor urgenten acceptabel. Hierover kan men discussiëren maar wij vinden een wachttijd van een half jaar voor gewone woningzoekenden en 6 weken voor urgenten acceptabeler.

Gesteld wordt dat de groei van het aantal huishoudens bijna stil staat. Wij denken dat dit niet geldt voor Leeuwarden maar dat eerder gesteld kan worden dat een aantal woningen in de zgn. krimpgebieden nu blijken op de verkeerde plaats te staan: ze hadden in Leeuwarden moeten staan.

Samengevat: wij denken dat in Leeuwarden nog best wat bijgebouwd kan worden, waarbij we dat niet over willen laten aan “beleggers” en huisjesmelkers die de afgelopen jaren o.i. grote aantallen nogal onvolwaardige “kippenhokken” hebben opgeleverd met een te klein woonoppervlak en een scheve prijs/kwaliteitsverhouding. Op 28/10/2016 hebben wij een brief naar de Raad gestuurd waarin we onze zorg hebben uitgesproken over de “opmars van de kippenhokken:”. Wij vroegen ons af of de volkshuisvesting in Leeuwarden zowel met deze grote aantallen als vooral met de gemiddelde oppervlakte van dergelijke wooneenheden is gediend.

3. Men vindt dat woningcorporaties voor de huisvesting van statushouders maximaal 10% van de vrijkomende huurwoningen beschikbaar mag stellen.

Reactie: Het PEL is het hiermee oneens. Wij hebben op 17/5/2016 hierover een brief gestuurd naar de gemeenteraad en naderhand een gesprek hierover gevoerd met een van de gemeente ambtenaren.

Ons idee is om alle urgenten gelijk te behandelen en een statushouder die zit te wachten op

een woning, aan te merken als technisch dakloos. En daarmee als een gewone urgente woningzoekende. Wij zijn tegen het vastleggen van een bepaald percentage.

4. Men verwacht een “intensieve samenwerking” tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties om problemen rond verwarde personen binnen de volkshuisvesting te voorkomen.

Reactie: Er bestaat bij ons twijfel over de uitwerking in de praktijk van alledag richting “verwarde personen”.

Daarenboven bestaat bij ons twijfel over het welzijnswerk in het algemeen wat soms eerder gericht lijkt te zijn op het in stand houden van een afhankelijkheidspositie dan dat het mensen verder helpt naar het goed zelfstandig kunnen functioneren waaronder wonen zonder overlast. Dit in het besef dat dit laatst voor een kleine groep het laatste doel permanent te hoog gegrepen zal zijn.

5. Men vindt dat de leegloop van de dorpen niet tegen is te houden.

6. Men roept corporaties en gemeenten op alleen daar te bouwen waar ook daadwerkelijk ook daadwerkelijk nog een huisvestingsvraag is.

Reactie: kennelijk legt men zich daar bij neer. De gemeente Leeuwarden wordt echter in 2018 verder uitgebreid met Leeuwarderadeel en dus komen er dorpen bij in de gemeente Leeuwarden. Heeft de gemeente dan daarvoor geen verantwoordelijkheid? Het gaat nu al achteruit: geen openbaar vervoer, alleen een busje op bestelling, geen winkels meer enz. We vinden dat de leegloop ook wordt bevorderd door het beleid t.o.v. de dorpen: er is mede geen vraag omdat dit zinloos lijkt: er wordt toch niet of nauwelijks meer enige nieuwbouw bij gezet. (punt 6) Dit is een kwestie van interactie.

8. Men roept bouwbedrijven, commerciële marktpartijen en woningcorporaties op samen te blijven werken om vernieuwing en innovatie te stimuleren.

Reactie: beetje open deur die wordt ingetrapt. Bijvoorbeeld het punt van verlaging stichtingskosten nieuwbouw. (Punt 7) Hoe? (Grondprijzen kunnen alleen door de gemeente verlaagd worden, maar stichtingskosten bestaan uit veel meer componenten) Heeft men zelf ook ideeën? Zo hadden indertijd studenten een plan uitgewerkt om tegen veel lagere kosten dan gangbaar, een renovatie van diverse typen flatwoningen uit te voeren. Ook bouwbedrijven zijn toen bij de uitwerking betrokken geweest. Nooit meer iets over gehoord… (We hebben de stukken nog in archief)

9. Men vindt dat de corporaties gevrijwaard moeten worden van oneigenlijke belastingen en heffingen, zodat de huren met 20% omlaag kunnen.

Reactie: kennelijk wordt gedoeld op m.n. de verhuurdersheffing. Hierover zijn we het eens: die moet zo snel mogelijk verdwijnen, want ze leidt tot het doorberekenen ervan aan de huurders met onnodige huurstijgingen tot gevolg en tot het verkleinen van de investeringsruimte bij corporaties.

Zo zijn wij het eens met de Woonbond die in een Te Gast verhaal in de Leeuwarder Courant van 24/2/2017 stelde dat het hoog tijd wordt voor huurverlaging in plaats van verhoging.

Daarnaast vragen wij ons af of het huidige systeem van jaarlijkse huurverhogingen op termijn wel houdbaar is: het werkt immers als gestaffelde rente en in euro’s krijgen de huurders van duurdere woningen een veel grotere jaarlijks huurverhoging voor hun kiezen dan de huurders van goedkopere woningen.

10. Men wil dat de woningcorporaties besparingsgaranties gaan afgeven op energiekosten en dat ze de subsidiemogelijkheden voor investeringen in duurzaamheid maximaal benutten.

Reactie: dit laatste is een open deur intrappen: een beetje corporatie probeert qua subsidie binnen te halen wat beschikbaar is. Betreffende besparingsgaranties: laten de corporaties eerst maar eens zorgen dat ze goed onderhoud plegen.

Tekst vastgesteld op de vergadering van het Dagelijks Bestuur van vrijdag 10 maart 2017.

Secretaris vereniging PEL