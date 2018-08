(tekst: brief van PEL aan Zorgverzekeraar De Friesland)

Enige tijd terug zijn wij benaderd door enige mensen die het volgende verhaal hadden:

Nog voordat de AV-Frieso bestond, had men een aanvullende tandartsverzekering, bijvoorbeeld de AV-Tand optimaal. Daarna kwam de AV-Frieso als verzekeringsmogelijkheid. Die had jarenlang echter qua tandartsvergoeding een bedrag van maximaal 250 euro, pas sinds enige jaren werd dat verhoogd tot 500 euro/jaar. Zeker voor mensen met een slecht gebit, was het een goede zaak dat men daarnaast ook nog een extra tandarts verzekering had, want soms konden de kosten echt fors uitpakken.

Het verhaal is nu echter, dat deze mensen per 1/1/2019 naast de AV-Frieso geen aanvullende extra tandarts verzekering meer mogen hebben en dat die extra verzekering dan wordt beëindigd.

Verder begrepen wij dat het tot nu toe als volgt zat:

Indien men al een aanvullende tandartsverzekering had toen men bij het ontstaan van de AV-Frieso daaraan ging deelnemen, mocht men die aanvullende verzekering houden. Indien men echter eerst de AV-Frieso heeft genomen kan het daarna nog een extra losse tandarts verzekering erbij nemen, niet. Raakt iemand die nog wel de AV-Tandverzekering erbij had uit de AV-Frieso (bijv. teveel inkomsten/vermogen) maar kan later terugkeren in de AV-Frieso (voldoet weer aan de criteria) dan moet men de AV-Tand wegdoen.

Het gaat dus in feite om de “oude gevallen” die al een losse tandarts verzekering hadden.

Wij hebben hier over de volgende vragen:

1. Klopt dit verhaal?

2. Zo ja, waarom zegt De Friesland eenzijdig de AV-Tand op van deze mensen?

Per slot wordt er wel premie voor betaald.

3. Is een reden wellicht dat De Friesland niet meer een zelfstandige zorgverzekeraar is en werd

dit vanuit de moedermaatschappij verordonneerd?

In afwachting van uw reactie teken ik,

Met vriendelijke groet,

J. Bakker

Secretaris ver. PEL