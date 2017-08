(tekst: ingezonden door PEL)

VRAAG GESTELD AAN WONINGCORPORATIE ELKIEN EN HUN REACTIE:

Leeuwarden, 21/8/2017

Vaag antwoord. Dat niet op elke woning jongerenkorting gegeven wordt lijkt me logisch: is de woning goedkoper dan 414,02 euro, dan hoeft dat ook niet, want de huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar gaat tot dat bedrag. Bij duurdere woningen zou het bij het woningaanbod moeten staan. Het gaat in elk geval om “sommige” woningen duurder dan 414,02 euro huur.

Overigens is het vaag hoeveel korting gegeven wordt: het heet: “afhankelijk van de woning”. Van het huurprijs verschil met 414,02? Van de grootte van de woning? Of ook van de huishoudens-vorm? (Bijv. alleen korting voor gezinnen met kinderen?) Op hun website is niets naders te vinden. Bij mij rijst het vermoeden dat Elkien dit ziet als “maatwerk”. Maar dan wordt het al snel willekeur en vriendjespolitiek als de ene jongere wel korting krijgt en de ander niet. Ik vind dat als je korting wilt geven omdat er voor jongeren tot 23 jaar die afhankelijk zijn van huurtoeslag heel weinig goedkope woningen meer beschikbaar zijn, je heldere spelregels moet hebben over die jongerenkorting. Dat ontbreekt er nu aan.

U meldt op uw website dat er een jongerenkorting bestaat en wanneer die van toepassing is. Kunt u aangeven om welk bedrag of bedragen deze korting gaat?

Antwoord

De maximale huurgrens voor huurders jonger dan 23 jaar is 414,02 euro. Over dit bedrag kunt u huurtoeslag aanvragen. Wij kunnen u geen specifiek bedrag noemen van de korting. Afhankelijk van de woning wordt hiernaar gekeken. Overigens geven wij niet op elke woning jongerenkorting.

