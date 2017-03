(tekst: persbericht van Forum voor de Democratie)

Een meerderheid van de Nederlanders wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Dat blijkt uit een peiling die half februari 2017 is uitgevoerd door peil.nl van Maurice de Hond.

Lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie reageert enthousiast: “Steeds meer mensen zien dat de Europese Unie slecht is voor Nederland en voor Europa. Een keurslijf waar we geen van allen beter van worden. Laten we goed samenwerken, handeldrijven en elkaar helpen waar mogelijk – maar zonder politieke superstaat.”

Uit de peiling blijkt dat nog maar 39% van de Nederlanders in de EU wil blijven. Dit is zelfs minder dan het aantal Britten dat op 23 juni 2016 stemde voor remain. Over het alternatief voor de Europese Unie bestaat nog wel enig meningsverschil: 23 % wil lid blijven van de interne markt (dat kan via lidmaatschap van de zogeheten Europese Economische Ruimte) of lid worden van de Europese Vrijhandels Associatie (de EVA); 27 % wil uitsluitend via bilaterale handelsverdragen het economisch verkeer reguleren.

Forum voor Democratie is voorstander van een Nexit en bepleit referenda over de Euro, de open grenzen en lidmaatschap van de Europese Unie. De partij doet op 15 maart 2017 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.