(Tekst: Fryslân 1)

Het is heel gevaarlijk in Friesland. Daarom worden we ook voortdurend gewaarschuwd. Maar helpen al die alarmerende mededelingen, pieptonen en pictogrammen of worden we er juist alleen maar angstiger van.

Door André Keikes

Is het werkelijk nodig roodwitte, reflecterende waarschuwingskegels rond een ladder te plaatsen of afbakeningslinten op te hangen rond tijdelijk op de stoep geplaatste dozen? Ja, roepen hedendaagse deskundigen in koor, want stel dat er wat zou gebeuren, dan zijn de juridische gevolgen niet te overzien. Bij Manutan, het vroegere Overtoom, waar ondernemingen hun bedrijfsmaterialen aanschaffen, kun je bijna zesduizend producten kopen die met veiligheid te maken hebben. Mooi toch of schieten we een beetje door.

