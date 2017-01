(tekst: PvdA, D66 en PAL/GroenLinks)

Schriftelijke vragen: Nachtopvang jongeren

Datum: 13 januari 2017

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het reglement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden

In december 2016 is de gemeenteraad tijdens verschillende bijeenkomsten bijgepraat over de problematiek omtrent de personen met verward gedrag in de gemeente Leeuwarden. Tijdens de informatie avond, op 14 december jl., kwam duidelijk naar voren dat jongeren tussen de 18 en 27 een kwetsbare groep zijn die ook tussen wal en schip dreigen te raken.

Dit kwam ook naar voren tijdens een bezoek van de gemeenteraad aan de nachtopvang locatie van Zienn aan de Oostergoweg op 22 december jl.

De Leeuwarder Courant van 16 december 2016:

“Leeuwarden heeft een aparte opvangvoorziening voor dakloze jongeren nodig.” Dat vindt opvangorganisatie Zienn, die het stijgend aantal jonge mensen in de nachtopvang alarmerend noemt. De nachtopvang zit overvol.(…….) Een vijfde van de bezoekers van de nachtopvang is jonger dan 27 jaar; in totaal klopten dit jaar al bijna zestig jongeren aan. ,,Zij horen hier eigenlijk niet thuis’’, vindt de bestuurder. Jongeren blijven tegenwoordig ook langer in de nachtopvang. Dat heeft te maken met de wachttijd voor een uitkering en het tekort aan sociale huurwoningen.

Vellinga zou hen het liefst met ingang van 2017 op een aparte locatie in Leeuwarden opvangen. ,,Preventie, wat we ook wel doen, helpt niet genoeg. Op een aparte locatie komen ze beter tot hun recht en kunnen wij ze beter helpen.’’

Naar aanleiding van dit artikel en bovengenoemde bijeenkomsten stellen de fracties van D66, PAL/GroenLinks en PvdA de volgende vragen:

1. Is het College het met de fracties van D66, PAL/GroenLinks en de PvdA eens dat deze kwetsbare groep daklozen een aanpak op maat nodig heeft?

2. Welke preventieve maatregelen worden door het College genomen om te voorkomen dat de jongeren op 18 jarige leeftijd op straat komen te staan?

Wethouder Ekhart voelt niet direct voor een nieuwe locatie voor jongeren. “Je kunt de zorg ook anders organiseren.” (LC 16 dec ’16)

3. Welke maatregelen heeft het College tot dusver genomen om de zorg anders te organiseren? En met welk resultaat?

4. Waarom voelt het College op dit moment niets voor een aparte locatie voor jongeren? En is het College hierover nog wel in gesprek met Zienn?

Door de grotere toestroom van bezoekers en de wijze waarop de nachtopvang is ingericht, ontstaat er na opening van de nachtopvang een onveilige situatie. In het kleine halletje waar registratie en entree plaats vinden, vinden regelmatig incidenten plaats. Mensen moeten lang wachten voordat ze naar binnen mogen omdat nieuwe bezoekers op hetzelfde moment geregistreerd moeten worden. Het College heeft een tijdelijke subsidie toegekend voor het inhuren van extra personeel, maar dit biedt geen structurele oplossing. Andere gemeenten, waaronder Groningen, reiken ’s middags al pasjes uit die recht geven op een overnachting in de opvang.

5. Is het College bereid om samen met Zienn te kijken naar mogelijkheden om tot een oplossing te komen? Bijvoorbeeld door het uitreiken van pasjes op een andere locatie te organiseren?

Julie Bruijnincx D66

Jan Atze Nicolai PAL/GroenLinks

Mirka Antolovic-Tipuric PvdA