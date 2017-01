Het maken van verse Italiaanse pasta is niet echt moeilijk. Als je het deeg goed kneed, een machientje hebt om het uit te rollen en de tijd om het een half uurtje te laten drogen, dan heb je perfecte spaghetti of fettuccine. Nu weet ik dar er mensen zijn die vinden dat er geen lekkerder pasta is dan zulke eigengemaakte verse pasta. Ik weet ook dat er mensen zijn, waar ik er 1 van ben, die vinden dat als je gedroogde spaghetti van een goed merk koopt, het verschil niet of nauwelijks te proeven is. Wie er gelijk hebben weet ik niet. maar het is wel een leuk discussieonderwerp op vervelende verjaardagen of saaie feestjes. Voor de fanatieke deegverwerkers onder ons vandaag geen pastarecept, maar zelf gemaakte Indiase papadums.

Benodigdheden:

225 gram kikkererwtenmeel

1 theelepel peper

1 theelepel gemalen komijn

1 mespuntje knoflookpoeder

water

cayennepeper

1 eetlepel zonnebloemolie

Bereidingswijze:

Vermeng in een kom het kikkererwtenmeel met de peper, de komijn en het knoflookpoeder. Giet er nu beetje bij beetje water bij terwijl je met je handen kneed, tot je een stevige, gladde deegbal hebt. Bestrooi een werkvlak met wat meel en rol kleine stukjes deeg dun uit met een deegroller. Bestrooi de plakjes deeg met cayennepeper en bestrijk ze licht met een beetje olie. Laat de deeglapjes een uurtje drogen. Verhit een klein beetje olie in een koekenpan en bak de papadums aan beide kanten bruin. Je kunt ze ook kort frituren in olie.

Klaas Kasma

